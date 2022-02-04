https://ria.ru/20220204/shkola-1771130330.html

Комитет Госдумы обсудит нормирование организации "продленок" в школах

Комитет Госдумы обсудит нормирование организации "продленок" в школах - РИА Новости, 04.02.2022

Комитет Госдумы обсудит нормирование организации "продленок" в школах

Комитет Госдумы по просвещению на ближайшем заседании планирует детально рассмотреть вопрос выработке системного подхода к созданию групп продленного дня в... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:51

2022-02-04T17:51

2022-02-04T17:51

общество

вячеслав володин

россия

госдума рф

школа

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению на ближайшем заседании планирует детально рассмотреть вопрос выработке системного подхода к созданию групп продленного дня в школах, сообщила глава комитета Ольга Казакова.Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что вопрос обязательной организации групп продленного дня в начальной школе правильно решать как минимум на региональном или даже на федеральном уровне."На ближайшем заседании комитета Госдумы по просвещению в рамках "Тематического часа" планируется детально рассмотреть проблематику по выработке системного подхода к группам продленного дня в школах", - приводит слова Казаковой ее пресс-служба.По ее словам, особенно актуальна эта тема для работающих родителей."Считаю, что наличие групп продлённого дня не должно зависеть от расторопности или желания/нежелания чиновников или руководителя учреждения", - добавила она."Ко мне, как к председателю комитета по просвещению также поступают обращения по этой проблеме, вижу ее масштаб. Сейчас только в каждой четвертой школе есть такие группы (в 11тысяч школ из 40 тысяч)", - отметила парламентарий.Она напомнила, что на данный момент вопрос организации групп продленного дня отдан на решение учредителя."А это не совсем верный подход, если мы хотим, чтобы у нас была единая образовательная среда на всю страну, чтобы дети получали одинаковый уровень знаний, внимания и заботы. Да и родителям, которые работают и не могут забрать ребенка из школы днем после занятий, не объяснишь: почему в соседней школе есть возможность ребенку побыть под присмотром до вечера, а у вас нет. Ведь это вопрос безопасности детей", - уточнила Казакова.Кроме этого, она подчеркнула, что сейчас нет единых нормативов: какие занятия должны быть в таких группах, какой уход, какое питание, есть ли у детей прогулки."Возможно, какие-то решения нужно будет принять оперативно: чтобы в программе капремонта школ, которая сейчас идет, предусмотреть базу для создания таких групп: помещения, оборудование, инвентарь", - заключила депутат.

https://ria.ru/20220204/shkola-1771001826.html

https://sn.ria.ru/20220204/distantsionnoe_obuchenie-1771077112.html

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общество, вячеслав володин, россия, госдума рф, школа