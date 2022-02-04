https://ria.ru/20220204/shkola-1771028665.html
В Южно-Сахалинске школьников перевели на дистанционное обучение
В Южно-Сахалинске школьников перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 04.02.2022
В Южно-Сахалинске школьников перевели на дистанционное обучение
Школьников Южно-Сахалинска перевели на дистанционное обучение с 7 по 12 февраля включительно в связи с высокой заболеваемостью, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:17
2022-02-04T11:17
2022-02-04T11:17
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
сахалинская область
южно-сахалинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770298108_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_6c3cd22adf841533161024a34e0c04da.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 фев - РИА Новости. Школьников Южно-Сахалинска перевели на дистанционное обучение с 7 по 12 февраля включительно в связи с высокой заболеваемостью, сообщили в пресс-службе администрации областного центра."В связи с высокой заболеваемостью среди школьников и педагогов, с 7 по 12 февраля включительно школы Южно-Сахалинска уходят на дистанционное обучение", - говорится в сообщении городских властей.Отмечается, что для первых классов в эти дни начнутся дополнительные каникулы, которые по графику должны были стартовать позднее.В департаменте образования отметили, что на данный момент болеют свыше 20% всех школьников, а также более 10% педагогов.Администрация города напомнила, что при первых признаках заболевания не следует заниматься самолечением, а необходимо незамедлительно обратиться к врачу.Ранее говорилось, что в Сахалинской области пока не обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон". Островной регион еще не получил результатов исследования из Москвы.
https://ria.ru/20220131/kanikuly-1770325042.html
сахалинская область
южно-сахалинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770298108_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_c7a18198c13da57fdc81e8b4a578b29f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус в россии, сахалинская область, южно-сахалинск
В Южно-Сахалинске школьников перевели на дистанционное обучение
В Южно-Сахалинске школьников перевели на дистанционное обучение с 7 по 12 февраля
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 фев - РИА Новости. Школьников Южно-Сахалинска перевели на дистанционное обучение с 7 по 12 февраля включительно в связи с высокой заболеваемостью, сообщили в пресс-службе администрации областного центра.
"В связи с высокой заболеваемостью среди школьников и педагогов, с 7 по 12 февраля включительно школы Южно-Сахалинска
уходят на дистанционное обучение", - говорится в сообщении городских властей.
Отмечается, что для первых классов в эти дни начнутся дополнительные каникулы, которые по графику должны были стартовать позднее.
В департаменте образования отметили, что на данный момент болеют свыше 20% всех школьников, а также более 10% педагогов.
Администрация города напомнила, что при первых признаках заболевания не следует заниматься самолечением, а необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее говорилось, что в Сахалинской области
пока не обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон". Островной регион еще не получил результатов исследования из Москвы.