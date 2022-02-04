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В Южно-Сахалинске школьников перевели на дистанционное обучение
В Южно-Сахалинске школьников перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 04.02.2022
В Южно-Сахалинске школьников перевели на дистанционное обучение
Школьников Южно-Сахалинска перевели на дистанционное обучение с 7 по 12 февраля включительно в связи с высокой заболеваемостью, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:17
2022-02-04T11:17
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
сахалинская область
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 фев - РИА Новости. Школьников Южно-Сахалинска перевели на дистанционное обучение с 7 по 12 февраля включительно в связи с высокой заболеваемостью, сообщили в пресс-службе администрации областного центра."В связи с высокой заболеваемостью среди школьников и педагогов, с 7 по 12 февраля включительно школы Южно-Сахалинска уходят на дистанционное обучение", - говорится в сообщении городских властей.Отмечается, что для первых классов в эти дни начнутся дополнительные каникулы, которые по графику должны были стартовать позднее.В департаменте образования отметили, что на данный момент болеют свыше 20% всех школьников, а также более 10% педагогов.Администрация города напомнила, что при первых признаках заболевания не следует заниматься самолечением, а необходимо незамедлительно обратиться к врачу.Ранее говорилось, что в Сахалинской области пока не обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон". Островной регион еще не получил результатов исследования из Москвы.
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общество, коронавирус в россии, сахалинская область, южно-сахалинск
11:17 04.02.2022
 
В Южно-Сахалинске школьников перевели на дистанционное обучение

В Южно-Сахалинске школьников перевели на дистанционное обучение с 7 по 12 февраля

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкДезинфекция школы
Дезинфекция школы - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Дезинфекция школы
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 фев - РИА Новости. Школьников Южно-Сахалинска перевели на дистанционное обучение с 7 по 12 февраля включительно в связи с высокой заболеваемостью, сообщили в пресс-службе администрации областного центра.
"В связи с высокой заболеваемостью среди школьников и педагогов, с 7 по 12 февраля включительно школы Южно-Сахалинска уходят на дистанционное обучение", - говорится в сообщении городских властей.
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Отмечается, что для первых классов в эти дни начнутся дополнительные каникулы, которые по графику должны были стартовать позднее.
В департаменте образования отметили, что на данный момент болеют свыше 20% всех школьников, а также более 10% педагогов.
Администрация города напомнила, что при первых признаках заболевания не следует заниматься самолечением, а необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее говорилось, что в Сахалинской области пока не обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон". Островной регион еще не получил результатов исследования из Москвы.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииСахалинская областьЮжно-Сахалинск
 
 
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