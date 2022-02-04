Эксперт назвал причины сближения России и Китая
Эксперт Кевальрамани: политика США и экономические интересы сближают Россию и Китай
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент России Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Опубликованное в пятницу совместное заявление России и Китая показало удивительную общность целей: это вызвано не только политикой США и НАТО, но и взаимными экономическими интересами, считает глава программы изучений индо-тихоокеанского региона в индийском исследовательском центре Takshashila Institution Манодж Кевальрамани.
РФ и КНР в рамках визита российского президента Владимира Путина в Пекин приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях.
"Считаю, что роль американской политики в сближении России и Китая переоценивают. Конечно, политика США играет роль. Но сближение между Москвой и Пекином стало результатом постепенного процесса, который развернулся на протяжении последних трех десятилетий. В основном оно обусловлено экономическими интересами, стремлением к стабильности на границе и цель поддержания благоприятного баланса силы на фоне изменяющейся геополитической обстановки", - заявил Кевальрамани РИА Новости.
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях. Кроме того, в заявлении говорится о нацеленности на укрепление ШОС и повышение ее роли, активизации работы в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь".
1 февраля, 08:00Китай встречает год Тигра во всеоружии