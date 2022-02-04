https://ria.ru/20220204/sblizhenie-1771153500.html

Эксперт назвал причины сближения России и Китая

Эксперт назвал причины сближения России и Китая - РИА Новости, 04.02.2022

Эксперт назвал причины сближения России и Китая

Опубликованное в пятницу совместное заявление России и Китая показало удивительную общность целей: это вызвано не только политикой США и НАТО, но и взаимными... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T19:41

2022-02-04T19:41

2022-02-04T19:41

в мире

владимир путин

си цзиньпин

россия

китай

шос

евразийский экономический союз

нато

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Опубликованное в пятницу совместное заявление России и Китая показало удивительную общность целей: это вызвано не только политикой США и НАТО, но и взаимными экономическими интересами, считает глава программы изучений индо-тихоокеанского региона в индийском исследовательском центре Takshashila Institution Манодж Кевальрамани.РФ и КНР в рамках визита российского президента Владимира Путина в Пекин приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях."Считаю, что роль американской политики в сближении России и Китая переоценивают. Конечно, политика США играет роль. Но сближение между Москвой и Пекином стало результатом постепенного процесса, который развернулся на протяжении последних трех десятилетий. В основном оно обусловлено экономическими интересами, стремлением к стабильности на границе и цель поддержания благоприятного баланса силы на фоне изменяющейся геополитической обстановки", - заявил Кевальрамани РИА Новости.Эксперт назвал совместное заявление между РФ и КНР "знаменательным документом", который отражает общность целей двух стран. По его мнению, заявление отражает поддержку Москвы Пекином по ряду вопросов, например, по темам гарантий безопасности, противостояния расширению НАТО и некоторым другим.Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях. Кроме того, в заявлении говорится о нацеленности на укрепление ШОС и повышение ее роли, активизации работы в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20220203/olimpiada-1770715922.html

https://ria.ru/20220201/kitay-1770367014.html

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в мире, владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, шос, евразийский экономический союз, нато, сша