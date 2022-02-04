https://ria.ru/20220204/sblizhenie-1771115912.html

Эксперт объяснил, почему происходит сближение России и Китая

Эксперт объяснил, почему происходит сближение России и Китая - РИА Новости, 04.02.2022

Эксперт объяснил, почему происходит сближение России и Китая

Совместное заявление лидеров России и Китая свидетельствует о стремлении этих стран к многополярному миру, их курс на сближение закономерен на фоне давления... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:48

2022-02-04T16:48

2022-02-04T16:48

в мире

владимир путин

си цзиньпин

россия

китай

сша

евразийский экономический союз

шос

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ЕРЕВАН, 4 фев – РИА Новости. Совместное заявление лидеров России и Китая свидетельствует о стремлении этих стран к многополярному миру, их курс на сближение закономерен на фоне давления США, заявил РИА Новости политический обозреватель Айк Халатян.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях. Кроме того, о нацеленности на укрепление ШОС и повышение ее роли, активизации работы в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь"."Озвученное сегодня заявление лидеров России и Китая подчеркивает стремление двух стран к многополярному миру. На фоне позиции США, которые в последние годы прямо называют Россию и Китай своими главными противниками на мировой арене и оказывают на них сильное политическое, экономическое, информационное давление, естественно, что оба государства взяли курс на сближение и, судя по заявлению, планируют вместе защищать свои интересы", - сказал эксперт.По его словам, именно поэтому в заявлении упоминаются "цветные революции", "которые США активно применяют для смены неугодных им режимов или создании напряженности и нестабильности, в том числе и в соседних с Россией и Китаем странах".По словам эксперта, настрой на укрепление ШОС говорит о том, что Россия и Китай не хотят ограничиваться двусторонним форматов, а оставляют возможность для присоединения к их позиции и другим крупным евразийским странам, которые также подвергаются давлению со стороны США или выступают за многополярный мир."Активизация работы по сопряжению ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс, один путь" направлен на усиление экономического сотрудничества, обеспечение социально-экономического развития как обеих стран, так государств-партнеров, входящих в ЕАЭС или участвующих в проекте "Один пояс, один путь". Это также возможность противодействия санкционному давлению США и их европейских союзников на евразийские страны", - сказал Халатян.

https://ria.ru/20220203/olimpiada-1770715922.html

https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1771087475.html

https://ria.ru/20220201/kitay-1770367014.html

россия

китай

сша

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в мире, владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, сша, евразийский экономический союз, шос