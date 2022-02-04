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Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России
Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России - РИА Новости, 04.02.2022
Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц согласились с важностью диалога с Россией, говорится в сообщении Даунинг-стрит по... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:52
2022-02-04T21:50
в мире
россия
украина
борис джонсон
олаф шольц
великобритания
германия
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ЛОНДОН, 4 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц согласились с важностью диалога с Россией, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров о ситуации вокруг Украины."Они решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности", — отмечается в сообщении.Кроме того, лидеры Британии и Германии подчеркнули необходимость того, чтобы союзники направили Москве "четкое и последовательное послание о последствиях российского вторжения на Украину"."Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнерами над всеобъемлющим пакетом санкций", — добавили в канцелярии британского премьера.По словам Джонсона, такие ограничения должны вступить в силу немедленно в случае "вторжения".Ранее глава МИД королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания подготовила "самый жесткий санкционный режим" против России. Кроме того, она отмечала, что не исключает конфискации собственности "российских олигархов" в Лондоне для усиления мер против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится. В свою очередь, посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что стране есть чем ответить на возможные санкции со стороны Запада.В соответствии с существующим санкционным режимом против России, Британия может вводить ограничения только против тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в "дестабилизацию" Украины. Предложенные поправки к этому режиму расширят определяющие критерии этих лиц и компаний, что позволит ассоциировать с правительством России большее число индивидуальных лиц и организаций. Эти изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220204/neznanie-1771029911.html
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в мире, россия, украина, борис джонсон, олаф шольц, великобритания, германия
17:52 04.02.2022 (обновлено: 21:50 04.02.2022)
 
Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России

Премьер Джонсон и канцлер Шольц договорились работать над пакетом санкций против России

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон
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ЛОНДОН, 4 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц согласились с важностью диалога с Россией, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров о ситуации вокруг Украины.
"Они решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности", — отмечается в сообщении.
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Кроме того, лидеры Британии и Германии подчеркнули необходимость того, чтобы союзники направили Москве "четкое и последовательное послание о последствиях российского вторжения на Украину".
"Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнерами над всеобъемлющим пакетом санкций", — добавили в канцелярии британского премьера.
По словам Джонсона, такие ограничения должны вступить в силу немедленно в случае "вторжения".
Ранее глава МИД королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания подготовила "самый жесткий санкционный режим" против России. Кроме того, она отмечала, что не исключает конфискации собственности "российских олигархов" в Лондоне для усиления мер против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится. В свою очередь, посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что стране есть чем ответить на возможные санкции со стороны Запада.
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В соответствии с существующим санкционным режимом против России, Британия может вводить ограничения только против тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в "дестабилизацию" Украины. Предложенные поправки к этому режиму расширят определяющие критерии этих лиц и компаний, что позволит ассоциировать с правительством России большее число индивидуальных лиц и организаций. Эти изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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В миреРоссияУкраинаБорис ДжонсонОлаф ШольцВеликобританияГермания
 
 
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