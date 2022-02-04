https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771015925.html
Санкции против России затронут сферу высоких технологий, заявили в ЕК
Санкции против России затронут сферу высоких технологий, заявили в ЕК - РИА Новости, 04.02.2022
Санкции против России затронут сферу высоких технологий, заявили в ЕК
Санкции Евросоюза против России на случай эскалации вокруг Украины будут направлены против сферы высоких технологий, заявила в интервью газете Handelsblatt... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:28
2022-02-04T10:28
2022-02-04T10:49
технологии
европа
еврокомиссия
санкции в отношении россии
россия
урсула фон дер ляйен
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БЕРЛИН, 4 фев — РИА Новости. Санкции Евросоюза против России на случай эскалации вокруг Украины будут направлены против сферы высоких технологий, заявила в интервью газете Handelsblatt глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Речь идет о высокотехнологичных комплектующих, которые Россия сама просто заменить не сможет, в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и космических полетов. Россия должна срочно модернизировать свою экономику. Этого не удастся сделать без технологий, в которых мы, бесспорно, занимаем ведущую позицию в мире", — сказала политик.По ее словам, ЕК разработала масштабный и комплексный пакет финансовых и экономических санкций, меры варьируются от ограничения доступа к иностранному капиталу до экспортного контроля технологических товаров."Это сделает экономику России еще более хрупкой", — считает фон дер Ляйен. При этом на вопрос, пострадает ли от этого население, она ответила, что косвенный эффект всегда есть, но в целом меры носят точечный характер.В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток. Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса.
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технологии, европа, еврокомиссия, санкции в отношении россии, россия, урсула фон дер ляйен
10:28 04.02.2022 (обновлено: 10:49 04.02.2022)
Санкции против России затронут сферу высоких технологий, заявили в ЕК
Глава ЕК фон дер Ляйен: санкции против России могут затронуть сферу высоких технологий
БЕРЛИН, 4 фев — РИА Новости.
Санкции Евросоюза против России на случай эскалации вокруг Украины будут направлены против сферы высоких технологий, заявила в интервью газете Handelsblatt
глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Речь идет о высокотехнологичных комплектующих, которые Россия
сама просто заменить не сможет, в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и космических полетов. Россия должна срочно модернизировать свою экономику. Этого не удастся сделать без технологий, в которых мы, бесспорно, занимаем ведущую позицию в мире", — сказала политик.
По ее словам, ЕК
разработала масштабный и комплексный пакет финансовых и экономических санкций, меры варьируются от ограничения доступа к иностранному капиталу до экспортного контроля технологических товаров.
"Это сделает экономику России еще более хрупкой", — считает фон дер Ляйен. При этом на вопрос, пострадает ли от этого население, она ответила, что косвенный эффект всегда есть, но в целом меры носят точечный характер.
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва
передала Брюсселю
и Вашингтону
проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток. Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса.