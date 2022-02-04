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Россия и Китай призвали уважать право народов на самоопределение
Россия и Китай призвали уважать право народов на самоопределение - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай призвали уважать право народов на самоопределение
РФ и КНР призывают международное сообщество уважать право народов разных стран на самоопределение. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:19
2022-02-04T13:26
россия
китай
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ и КНР призывают международное сообщество уважать право народов разных стран на самоопределение.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны призывают международное сообщество уважать многообразие культур и цивилизаций, право народов разных стран на самоопределение", - говорится в заявлении.Отмечается также, что стороны готовы к совместной работе со всеми заинтересованными партнерами в интересах продвижения подлинной демократии.Россия и Китай призывают уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития, суверенитет и интересы в области безопасности и развития."Стороны обращаются ко всем государствам с призывом в интересах всеобщего благополучия укреплять диалог и взаимное доверие, углублять взаимопонимание, отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран, а также суверенитет и интересы государств в области безопасности и развития", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1770651649.html
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россия, китай, в мире
13:19 04.02.2022 (обновлено: 13:26 04.02.2022)
 
Россия и Китай призвали уважать право народов на самоопределение

Россия и Китай призвали международное сообщество уважать право народов на самоопределение

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ и КНР призывают международное сообщество уважать право народов разных стран на самоопределение.
Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
Флаги России и Китайской народной республики - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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"Стороны призывают международное сообщество уважать многообразие культур и цивилизаций, право народов разных стран на самоопределение", - говорится в заявлении.
Отмечается также, что стороны готовы к совместной работе со всеми заинтересованными партнерами в интересах продвижения подлинной демократии.
Россия и Китай призывают уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития, суверенитет и интересы в области безопасности и развития.
"Стороны обращаются ко всем государствам с призывом в интересах всеобщего благополучия укреплять диалог и взаимное доверие, углублять взаимопонимание, отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран, а также суверенитет и интересы государств в области безопасности и развития", - говорится в заявлении.
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