Дивизион С-400 прибыл под Брест на российско-белорусские учения
Дивизион российских систем ПВО С-400 прибыл под Брест на российско-белорусские учения
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРадиолокационный комплекс из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" во время отправления с Дальнего Востока на учения в Белоруссию
Радиолокационный комплекс из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" во время отправления с Дальнего Востока на учения в Белоруссию. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дивизион российских систем ПВО С-400 прибыл в Белоруссию на полигон под Брестом для проведения совместных учений, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл на полигон в Брестской области Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Подразделения ПВО совершили марш комбинированным способом протяженностью более 9 тысяч километров из пункта постоянной дислокации, расположенного в Хабаровском крае.
Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона проводят инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов, техническое обслуживание техники с целью подготовки к заступлению на боевое дежурство ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.
На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.