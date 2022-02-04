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Дивизион С-400 прибыл под Брест на российско-белорусские учения

Дивизион С-400 прибыл под Брест на российско-белорусские учения - РИА Новости, 04.02.2022

Дивизион С-400 прибыл под Брест на российско-белорусские учения

Дивизион российских систем ПВО С-400 прибыл в Белоруссию на полигон под Брестом для проведения совместных учений, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T05:03

2022-02-04T05:03

2022-02-04T05:03

союзное государство

безопасность

белоруссия

россия

хабаровский край

брестская область

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дивизион российских систем ПВО С-400 прибыл в Белоруссию на полигон под Брестом для проведения совместных учений, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.Подразделения ПВО совершили марш комбинированным способом протяженностью более 9 тысяч километров из пункта постоянной дислокации, расположенного в Хабаровском крае.Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона проводят инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов, техническое обслуживание техники с целью подготовки к заступлению на боевое дежурство ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

белоруссия

россия

хабаровский край

брестская область

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безопасность, белоруссия, россия, хабаровский край, брестская область