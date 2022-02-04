https://ria.ru/20220204/rak-1771075381.html

Путин поприветствовал участников мероприятия в честь Дня борьбы с раком

Путин поприветствовал участников мероприятия в честь Дня борьбы с раком - РИА Новости, 04.02.2022

Путин поприветствовал участников мероприятия в честь Дня борьбы с раком

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам мероприятия, посвящённого Всемирному дню борьбы против рака отметил, что от... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:11

2022-02-04T14:11

2022-02-04T14:11

общество

россия

владимир путин

онкология

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам мероприятия, посвящённого Всемирному дню борьбы против рака отметил, что от эффективности общей работы зависят жизни миллионов людей на планете, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Вам предстоит рассмотреть сложные, серьёзные темы, которые находятся на острие общественного внимания. Прежде всего это состояние, перспективы профилактики, раннего выявления и эффективного лечения наиболее распространённых видов онкологических заболеваний. Представители органов власти, руководители медицинских организаций, известные учёные и практикующие врачи из России и зарубежных стран обменяются накопленным опытом, познакомятся с новейшими исследованиями", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул важность того, чтобы и впредь объединять усилия ведущих медцентров, научного и профессионального сообщества, внедрять передовые методики предупреждения и своевременной диагностики, укреплять международный диалог и сотрудничество на столь значимом направлении современного здравоохранения. Он добавил, что "от эффективности такой работы, без преувеличения, зависят жизни миллионов людей на планете"."Хочу поблагодарить Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России, Ассоциацию онкологов России и Ассоциацию директоров институтов онкологии и радиологии стран СНГ и Евразии за организацию этого востребованного мероприятия, а медицинских работников – за самоотверженный и благородный труд, за милосердие и помощь, которую вы оказываете пациентам в борьбе с грозным недугом", - добавляется в телеграмме.Президент пожелал участникам мероприятия успехов и плодотворной работы.

https://ria.ru/20220204/rak-1770963536.html

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общество, россия, владимир путин, онкология