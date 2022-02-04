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Путин поприветствовал участников мероприятия в честь Дня борьбы с раком
Путин поприветствовал участников мероприятия в честь Дня борьбы с раком - РИА Новости, 04.02.2022
Путин поприветствовал участников мероприятия в честь Дня борьбы с раком
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам мероприятия, посвящённого Всемирному дню борьбы против рака отметил, что от... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:11
2022-02-04T14:11
общество
россия
владимир путин
онкология
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам мероприятия, посвящённого Всемирному дню борьбы против рака отметил, что от эффективности общей работы зависят жизни миллионов людей на планете, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Вам предстоит рассмотреть сложные, серьёзные темы, которые находятся на острие общественного внимания. Прежде всего это состояние, перспективы профилактики, раннего выявления и эффективного лечения наиболее распространённых видов онкологических заболеваний. Представители органов власти, руководители медицинских организаций, известные учёные и практикующие врачи из России и зарубежных стран обменяются накопленным опытом, познакомятся с новейшими исследованиями", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул важность того, чтобы и впредь объединять усилия ведущих медцентров, научного и профессионального сообщества, внедрять передовые методики предупреждения и своевременной диагностики, укреплять международный диалог и сотрудничество на столь значимом направлении современного здравоохранения. Он добавил, что "от эффективности такой работы, без преувеличения, зависят жизни миллионов людей на планете"."Хочу поблагодарить Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России, Ассоциацию онкологов России и Ассоциацию директоров институтов онкологии и радиологии стран СНГ и Евразии за организацию этого востребованного мероприятия, а медицинских работников – за самоотверженный и благородный труд, за милосердие и помощь, которую вы оказываете пациентам в борьбе с грозным недугом", - добавляется в телеграмме.Президент пожелал участникам мероприятия успехов и плодотворной работы.
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общество, россия, владимир путин, онкология
14:11 04.02.2022
 
Путин поприветствовал участников мероприятия в честь Дня борьбы с раком

Президент Путин: от эффективности общей борьбы с раком зависят жизни миллионов людей

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам мероприятия, посвящённого Всемирному дню борьбы против рака отметил, что от эффективности общей работы зависят жизни миллионов людей на планете, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вам предстоит рассмотреть сложные, серьёзные темы, которые находятся на острие общественного внимания. Прежде всего это состояние, перспективы профилактики, раннего выявления и эффективного лечения наиболее распространённых видов онкологических заболеваний. Представители органов власти, руководители медицинских организаций, известные учёные и практикующие врачи из России и зарубежных стран обменяются накопленным опытом, познакомятся с новейшими исследованиями", - говорится в телеграмме.
Участки позвоночника больного, пораженные метастазами, на экране монитора в отделе лучевой диагностики в отделении экспериментальной ядерной медицины МРНЦ имени А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
09:35Наука
Точно в цель. В России разработали новый способ борьбы с метастазами
Путин подчеркнул важность того, чтобы и впредь объединять усилия ведущих медцентров, научного и профессионального сообщества, внедрять передовые методики предупреждения и своевременной диагностики, укреплять международный диалог и сотрудничество на столь значимом направлении современного здравоохранения. Он добавил, что "от эффективности такой работы, без преувеличения, зависят жизни миллионов людей на планете".
"Хочу поблагодарить Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России, Ассоциацию онкологов России и Ассоциацию директоров институтов онкологии и радиологии стран СНГ и Евразии за организацию этого востребованного мероприятия, а медицинских работников – за самоотверженный и благородный труд, за милосердие и помощь, которую вы оказываете пациентам в борьбе с грозным недугом", - добавляется в телеграмме.
Президент пожелал участникам мероприятия успехов и плодотворной работы.
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинОнкология
 
 
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