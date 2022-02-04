https://ria.ru/20220204/puteshestviya-1771082261.html

Власти Саудовской Аравии меняют правила въезда в страну

Власти Саудовской Аравии меняют правила въезда в страну - РИА Новости, 04.02.2022

Власти Саудовской Аравии меняют правила въезда в страну

Саудовская Аравия с 9 февраля меняет правила въезда в страну, сокращая срок действия тестов на коронавирус, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T15:24

2022-02-04T15:24

2022-02-04T15:24

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Саудовская Аравия с 9 февраля меняет правила въезда в страну, сокращая срок действия тестов на коронавирус, сообщает АТОР.Королевство открыто только для вакцинированных иностранцев. Также они должны представить при пересечении границы результаты ПЦР-тестов и анализа на антиген. Министерства здравоохранения и внутренних дел планируют сократить срок действия этих справок с 72 до 48 часов. Соответствующее письмо туроператоры получили накануне. Детям до восьми лет анализы сдавать не нужно.По оценке экспертов, нововведение не должно снизить интерес россиян к недавно открывшемуся направлению. Сокращение срока действия тестов — общемировая тенденция, туристы уже привыкли к этому.Эту страну чаще всего посещают паломники, они едут в Мекку и Запретную мечеть. Туры пользуются популярностью у мусульман.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

саудовская аравия

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