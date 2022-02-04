https://ria.ru/20220204/puteshestviya-1771082261.html
Власти Саудовской Аравии меняют правила въезда в страну
Власти Саудовской Аравии меняют правила въезда в страну - РИА Новости, 04.02.2022
Власти Саудовской Аравии меняют правила въезда в страну
Саудовская Аравия с 9 февраля меняет правила въезда в страну, сокращая срок действия тестов на коронавирус, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:24
2022-02-04T15:24
2022-02-04T15:24
туризм
туризм
новости - туризм
саудовская аравия
мекка
ассоциация туроператоров россии (атор)
коронавирус covid-19
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133978/46/1339784612_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_2c711ace877a66f332787fa81b58602a.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Саудовская Аравия с 9 февраля меняет правила въезда в страну, сокращая срок действия тестов на коронавирус, сообщает АТОР.Королевство открыто только для вакцинированных иностранцев. Также они должны представить при пересечении границы результаты ПЦР-тестов и анализа на антиген. Министерства здравоохранения и внутренних дел планируют сократить срок действия этих справок с 72 до 48 часов. Соответствующее письмо туроператоры получили накануне. Детям до восьми лет анализы сдавать не нужно.По оценке экспертов, нововведение не должно снизить интерес россиян к недавно открывшемуся направлению. Сокращение срока действия тестов — общемировая тенденция, туристы уже привыкли к этому.Эту страну чаще всего посещают паломники, они едут в Мекку и Запретную мечеть. Туры пользуются популярностью у мусульман.
https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html
саудовская аравия
мекка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133978/46/1339784612_156:0:1845:1267_1920x0_80_0_0_1df91bcb926b5042e7a2f961688aa73f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, саудовская аравия, мекка, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, куда можно лететь, куда поехать
Власти Саудовской Аравии меняют правила въезда в страну
Саудовская Аравия планирует изменить требования к тестам привитых россиян