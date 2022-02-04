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Туризм
https://ria.ru/20220204/puteshestviya-1771082261.html
Власти Саудовской Аравии меняют правила въезда в страну
Власти Саудовской Аравии меняют правила въезда в страну - РИА Новости, 04.02.2022
Власти Саудовской Аравии меняют правила въезда в страну
Саудовская Аравия с 9 февраля меняет правила въезда в страну, сокращая срок действия тестов на коронавирус, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:24
2022-02-04T15:24
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новости - туризм
саудовская аравия
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ассоциация туроператоров россии (атор)
коронавирус covid-19
куда можно лететь
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Саудовская Аравия с 9 февраля меняет правила въезда в страну, сокращая срок действия тестов на коронавирус, сообщает АТОР.Королевство открыто только для вакцинированных иностранцев. Также они должны представить при пересечении границы результаты ПЦР-тестов и анализа на антиген. Министерства здравоохранения и внутренних дел планируют сократить срок действия этих справок с 72 до 48 часов. Соответствующее письмо туроператоры получили накануне. Детям до восьми лет анализы сдавать не нужно.По оценке экспертов, нововведение не должно снизить интерес россиян к недавно открывшемуся направлению. Сокращение срока действия тестов — общемировая тенденция, туристы уже привыкли к этому.Эту страну чаще всего посещают паломники, они едут в Мекку и Запретную мечеть. Туры пользуются популярностью у мусульман.
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туризм, новости - туризм, саудовская аравия, мекка, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, куда можно лететь, куда поехать
15:24 04.02.2022
 
Власти Саудовской Аравии меняют правила въезда в страну

Саудовская Аравия планирует изменить требования к тестам привитых россиян

© AP Photo / Hassan Ammar, FileВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Hassan Ammar, File
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Саудовская Аравия с 9 февраля меняет правила въезда в страну, сокращая срок действия тестов на коронавирус, сообщает АТОР.
Королевство открыто только для вакцинированных иностранцев. Также они должны представить при пересечении границы результаты ПЦР-тестов и анализа на антиген. Министерства здравоохранения и внутренних дел планируют сократить срок действия этих справок с 72 до 48 часов.
Соответствующее письмо туроператоры получили накануне. Детям до восьми лет анализы сдавать не нужно.
По оценке экспертов, нововведение не должно снизить интерес россиян к недавно открывшемуся направлению. Сокращение срока действия тестов — общемировая тенденция, туристы уже привыкли к этому.
Эту страну чаще всего посещают паломники, они едут в Мекку и Запретную мечеть. Туры пользуются популярностью у мусульман.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСаудовская АравияМеккаАссоциация туроператоров России (АТОР)Коронавирус COVID-19куда можно лететькуда поехать
 
 
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