https://ria.ru/20220204/provokatsiya-1770988601.html

Утопить Донбасс в крови. Зеленский придумал, как начать войну с Россией

В Раде заявили, что Зеленский готовит "кровавую провокацию" в Донбассе - РИА Новости, 04.02.2022

Утопить Донбасс в крови. Зеленский придумал, как начать войну с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T04:31

2022-02-04T04:31

2022-02-04T04:31

илья кива

в мире

россия

восточная европа

киев

нато

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи Запада на провокацию в Донбассе, которая, вероятно, станет причиной масштабной войны на территории страны.Парламентарий выразил мнение, что в случае агрессивных действий Киева в Донбассе в стране разгорится масштабная война с участием России. При этом сам Зеленский при таком развитии событий сбежит в Великобританию вместе со своим окружением, утверждает депутат, где создаст "правительство в изгнании".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220204/perepalka-1770985486.html

россия

восточная европа

киев

украина

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