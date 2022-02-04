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https://ria.ru/20220204/provokatsiya-1770988601.html
Утопить Донбасс в крови. Зеленский придумал, как начать войну с Россией
В Раде заявили, что Зеленский готовит "кровавую провокацию" в Донбассе - РИА Новости, 04.02.2022
Утопить Донбасс в крови. Зеленский придумал, как начать войну с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T04:31
2022-02-04T04:31
илья кива
в мире
россия
восточная европа
киев
нато
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи Запада на провокацию в Донбассе, которая, вероятно, станет причиной масштабной войны на территории страны.Парламентарий выразил мнение, что в случае агрессивных действий Киева в Донбассе в стране разгорится масштабная война с участием России. При этом сам Зеленский при таком развитии событий сбежит в Великобританию вместе со своим окружением, утверждает депутат, где создаст "правительство в изгнании".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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илья кива, в мире, россия, восточная европа, киев, нато, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
04:31 04.02.2022
 
В Раде заявили, что Зеленский готовит "кровавую провокацию" в Донбассе

Депутат Рады Кива: Зеленский готовит провокацию в Донбассе, чтобы начать войну с Россией

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи Запада на провокацию в Донбассе, которая, вероятно, станет причиной масштабной войны на территории страны.

"Для Зеленского и его труппы "95 квартала", называющей себя властью, чтобы не сесть в тюрьму и сохранить награбленное, есть два пути: первый — сложить с себя полномочия, распустить парламент и мирно уйти, постараясь выторговать за это индульгенцию. Второй — совершить кровавую провокацию на Донбассе, с помощью прибывающих на Украину иностранных спецслужб и сотрудников ЧВК", — написал Кива.

Парламентарий выразил мнение, что в случае агрессивных действий Киева в Донбассе в стране разгорится масштабная война с участием России. При этом сам Зеленский при таком развитии событий сбежит в Великобританию вместе со своим окружением, утверждает депутат, где создаст "правительство в изгнании".
"И по моему (мнению. — Прим. ред.), Зеленский выбрал второй сценарий. <…> Как бы я хотел ошибаться… Господи, спаси Украину", — заключил Кива.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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