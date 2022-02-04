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Утопить Донбасс в крови. Зеленский придумал, как начать войну с Россией
В Раде заявили, что Зеленский готовит "кровавую провокацию" в Донбассе - РИА Новости, 04.02.2022
Утопить Донбасс в крови. Зеленский придумал, как начать войну с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T04:31
2022-02-04T04:31
2022-02-04T04:31
илья кива
в мире
россия
восточная европа
киев
нато
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи Запада на провокацию в Донбассе, которая, вероятно, станет причиной масштабной войны на территории страны.Парламентарий выразил мнение, что в случае агрессивных действий Киева в Донбассе в стране разгорится масштабная война с участием России. При этом сам Зеленский при таком развитии событий сбежит в Великобританию вместе со своим окружением, утверждает депутат, где создаст "правительство в изгнании".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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илья кива, в мире, россия, восточная европа, киев, нато, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
В Раде заявили, что Зеленский готовит "кровавую провокацию" в Донбассе
Депутат Рады Кива: Зеленский готовит провокацию в Донбассе, чтобы начать войну с Россией