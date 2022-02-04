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В Подмосковье прокуратура добилась погашения долгов по зарплатам
В Подмосковье прокуратура добилась погашения долгов по зарплатам - РИА Новости, 04.02.2022
В Подмосковье прокуратура добилась погашения долгов по зарплатам
Прокуроры в Московской области в 2021 году добились погашения долгов по зарплате на 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:13
2022-02-04T15:17
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Прокуроры в Московской области в 2021 году добились погашения долгов по зарплате на 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры."В центре постоянного внимания находились вопросы соблюдения трудовых прав граждан. Благодаря вмешательству прокуратуры области погашена задолженность по заработной плате на сумму 1323 миллиона рублей", - говорится в сообщении прокуратуры, которая на коллегии подводила итоги работы за прошлый год.Также была погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам перед предпринимателями на 1,2 миллиарда рублей.Прокурор области Сергей Забатурин на заседании выделил наиболее важные для Подмосковья проблемы: законность в жилищно-коммунальной сфере, реализация социальных гарантий для людей с ограниченными возможностями, соблюдение прав пенсионеров и несовершеннолетних, своевременная выплата зарплат. Сотрудники ведомства выявили почти 72 тысячи нарушений, по материалам прокурорских проверок возбуждено 573 уголовных дела.
https://ria.ru/20220203/potolok-1770831467.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье)
15:13 04.02.2022 (обновлено: 15:17 04.02.2022)
 
В Подмосковье прокуратура добилась погашения долгов по зарплатам

В Подмосковье в 2021 году погасили долги по зарплатам на сумму более миллиарда рублей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетители в отделении банка
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Посетители в отделении банка
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Прокуроры в Московской области в 2021 году добились погашения долгов по зарплате на 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.
"В центре постоянного внимания находились вопросы соблюдения трудовых прав граждан. Благодаря вмешательству прокуратуры области погашена задолженность по заработной плате на сумму 1323 миллиона рублей", - говорится в сообщении прокуратуры, которая на коллегии подводила итоги работы за прошлый год.
Также была погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам перед предпринимателями на 1,2 миллиарда рублей.
Прокурор области Сергей Забатурин на заседании выделил наиболее важные для Подмосковья проблемы: законность в жилищно-коммунальной сфере, реализация социальных гарантий для людей с ограниченными возможностями, соблюдение прав пенсионеров и несовершеннолетних, своевременная выплата зарплат. Сотрудники ведомства выявили почти 72 тысячи нарушений, по материалам прокурорских проверок возбуждено 573 уголовных дела.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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