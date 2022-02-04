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У побережья Нигерии потушили пожар на нефтедобывающем судне
У побережья Нигерии потушили пожар на нефтедобывающем судне - РИА Новости, 04.02.2022
У побережья Нигерии потушили пожар на нефтедобывающем судне
Пожар, произошедший в среду на нефтедобывающем судне Trinity Spirit у побережья Нигерии, удалось взять под контроль, передает агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:58
2022-02-04T17:58
2022-02-04T18:24
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нигерия
нефть
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пожар, произошедший в среду на нефтедобывающем судне Trinity Spirit у побережья Нигерии, удалось взять под контроль, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на агентство по обнаружению и ликвидации разливов нефти при министерстве окружающей среды Нигерии."Пожар был потушен прошлой ночью", - заявил глава агентства Идрис Муса.В свою очередь министр окружающей среды Нигерии Шэрон Икеазор добавила в своем аккаунте в Twitter, что агентство по обнаружению и ликвидации разливов нефти (NOSDRA) запланировало на выходные провести расследование инцидента на нефтедобывающем судне.Ранее агентство NAN со ссылкой на представителя нигерийской комиссии по регулированию нефтедобычи (NUPRC) объявило о начале расследования взрыва на корабле Trinity Spirit.Нигерийские СМИ в среду со ссылкой на компанию Shebah E&P сообщили о пожаре и взрыве на нефтедобывающем судне Trinity Spirit. Согласно заявлению компании, на борту судна находились 10 человек. Инцидент произошел у берегов южного штата Нигерии Дельта. Члены экипажа и команда проекта по добыче нефти числятся пропавшими без вести. По данным агентства Блумберг, на борту корабля могло находиться около двух миллионов баррелей нефти.
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в мире, нигерия, нефть
17:58 04.02.2022 (обновлено: 18:24 04.02.2022)
У побережья Нигерии потушили пожар на нефтедобывающем судне
У побережья Нигерии потушили пожар на нефтедобывающем судне Trinity Spirit
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Пожар, произошедший в среду на нефтедобывающем судне Trinity Spirit у побережья Нигерии, удалось взять под контроль, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на агентство
по обнаружению и ликвидации разливов нефти при министерстве окружающей среды Нигерии.
"Пожар был потушен прошлой ночью", - заявил глава агентства Идрис Муса.
В свою очередь министр окружающей среды Нигерии Шэрон Икеазор добавила в своем аккаунте в Twitter
, что агентство по обнаружению и ликвидации разливов нефти (NOSDRA) запланировало на выходные провести расследование инцидента на нефтедобывающем судне.
Ранее агентство NAN со ссылкой на представителя нигерийской комиссии по регулированию нефтедобычи (NUPRC) объявило о начале расследования взрыва на корабле Trinity Spirit.
Нигерийские СМИ в среду со ссылкой на компанию Shebah E&P сообщили о пожаре и взрыве на нефтедобывающем судне Trinity Spirit. Согласно заявлению компании, на борту судна находились 10 человек. Инцидент произошел у берегов южного штата Нигерии Дельта. Члены экипажа и команда проекта по добыче нефти числятся пропавшими без вести. По данным агентства Блумберг, на борту корабля могло находиться около двух миллионов баррелей нефти.