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Пожар на птицефабрике в Солнечногорске локализовали

Пожар на птицефабрике в Солнечногорске локализовали - РИА Новости, 04.02.2022

Пожар на птицефабрике в Солнечногорске локализовали

Крупный пожар на птицефабрике в Солнечногорском городском округе Московской области удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, рассказал РИА Новости РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T15:23

2022-02-04T15:23

2022-02-04T15:23

происшествия

коммерческая недвижимость

солнечногорск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Крупный пожар на птицефабрике в Солнечногорском городском округе Московской области удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось о возгорании кровли птицефабрики в поселке Ржавки на площади 800 квадратных метров."На 15.02 пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220202/studenty-1770692630.html

солнечногорск

московская область (подмосковье)

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происшествия, коммерческая недвижимость, солнечногорск, московская область (подмосковье)