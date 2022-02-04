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Пожар на птицефабрике в Солнечногорске локализовали
Пожар на птицефабрике в Солнечногорске локализовали - РИА Новости, 04.02.2022
Пожар на птицефабрике в Солнечногорске локализовали
Крупный пожар на птицефабрике в Солнечногорском городском округе Московской области удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, рассказал РИА Новости РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:23
2022-02-04T15:23
2022-02-04T15:23
происшествия
коммерческая недвижимость
солнечногорск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Крупный пожар на птицефабрике в Солнечногорском городском округе Московской области удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось о возгорании кровли птицефабрики в поселке Ржавки на площади 800 квадратных метров."На 15.02 пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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солнечногорск
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происшествия, коммерческая недвижимость, солнечногорск, московская область (подмосковье)
Пожар на птицефабрике в Солнечногорске локализовали
Крупный пожар на птицефабрике в Солнечногорске локализовали на площади 800 квадратов