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Пожар на птицефабрике в Солнечногорске локализовали
Пожар на птицефабрике в Солнечногорске локализовали - РИА Новости, 04.02.2022
Пожар на птицефабрике в Солнечногорске локализовали
Крупный пожар на птицефабрике в Солнечногорском городском округе Московской области удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, рассказал РИА Новости РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:23
2022-02-04T15:23
происшествия
коммерческая недвижимость
солнечногорск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Крупный пожар на птицефабрике в Солнечногорском городском округе Московской области удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось о возгорании кровли птицефабрики в поселке Ржавки на площади 800 квадратных метров."На 15.02 пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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солнечногорск
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происшествия, коммерческая недвижимость, солнечногорск, московская область (подмосковье)
15:23 04.02.2022
 
Пожар на птицефабрике в Солнечногорске локализовали

Крупный пожар на птицефабрике в Солнечногорске локализовали на площади 800 квадратов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Крупный пожар на птицефабрике в Солнечногорском городском округе Московской области удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось о возгорании кровли птицефабрики в поселке Ржавки на площади 800 квадратных метров.
"На 15.02 пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 16:01
Студентам РЭУ, спасшим девушку при пожаре в Чертаново, помогут материально
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьСолнечногорскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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