Такого не ожидал никто. Россия сама откажется от "Северного потока — 2" во имя Запада

"Крайне глупо": в ФРГ назвали условие для остановки "Северного потока — 2"
Немецкий политик Габриэль: "Северный поток — 2" могут закрыть при выгодном предложении США
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. "Северный поток — 2" может быть остановлен в случае, если США удастся "предложить что-то взамен" России, предположил в беседе с Wirtschafts Woche экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.
Немецкий политик подчеркнул, что всегда воспринимал строительство российского трубопровода "как реальный проект".
"Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что, если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают так же", — выразил мнение Габриэль.
"Скептицизм США не был чем-то новым. <…> Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о "Сибирском трубопроводном кризисе" в 1987 году", — заключил политик.
"Северный поток 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.
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