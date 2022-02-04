https://ria.ru/20220204/potok-1770990038.html

Такого не ожидал никто. Россия сама откажется от "Северного потока — 2" во имя Запада

"Крайне глупо": в ФРГ назвали условие для остановки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.02.2022

Такого не ожидал никто. Россия сама откажется от "Северного потока — 2" во имя Запада

"Северный поток — 2" может быть остановлен в случае, если США удастся "предложить что-то взамен" России, предположил в беседе с Wirtschafts Woche экс-глава МИД... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T05:45

2022-02-04T05:45

2022-02-04T05:45

вашингтон (город)

украина

еврокомиссия

северный поток — 2

зигмар габриэль

германия

россия

в мире

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. "Северный поток — 2" может быть остановлен в случае, если США удастся "предложить что-то взамен" России, предположил в беседе с Wirtschafts Woche экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.Немецкий политик подчеркнул, что всегда воспринимал строительство российского трубопровода "как реальный проект".Бывший глава внешнеполитического ведомства ФРГ также напомнил, что Вашингтон и в прошлом выступал против германо-российских трубопроводов, временно вводя против них ограничительные меры."Северный поток 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.

https://ria.ru/20220128/nuland-1769968179.html

вашингтон (город)

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вашингтон (город), украина, еврокомиссия, северный поток — 2, зигмар габриэль, германия, россия, в мире