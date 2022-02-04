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Такого не ожидал никто. Россия сама откажется от "Северного потока — 2" во имя Запада
"Крайне глупо": в ФРГ назвали условие для остановки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.02.2022
Такого не ожидал никто. Россия сама откажется от "Северного потока — 2" во имя Запада
"Северный поток — 2" может быть остановлен в случае, если США удастся "предложить что-то взамен" России, предположил в беседе с Wirtschafts Woche экс-глава МИД... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T05:45
2022-02-04T05:45
вашингтон (город)
украина
еврокомиссия
северный поток — 2
зигмар габриэль
германия
россия
в мире
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. "Северный поток — 2" может быть остановлен в случае, если США удастся "предложить что-то взамен" России, предположил в беседе с Wirtschafts Woche экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.Немецкий политик подчеркнул, что всегда воспринимал строительство российского трубопровода "как реальный проект".Бывший глава внешнеполитического ведомства ФРГ также напомнил, что Вашингтон и в прошлом выступал против германо-российских трубопроводов, временно вводя против них ограничительные меры."Северный поток 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.
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вашингтон (город), украина, еврокомиссия, северный поток — 2, зигмар габриэль, германия, россия, в мире
05:45 04.02.2022
 
"Крайне глупо": в ФРГ назвали условие для остановки "Северного потока — 2"

Немецкий политик Габриэль: "Северный поток — 2" могут закрыть при выгодном предложении США

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток — 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. "Северный поток — 2" может быть остановлен в случае, если США удастся "предложить что-то взамен" России, предположил в беседе с Wirtschafts Woche экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.
Немецкий политик подчеркнул, что всегда воспринимал строительство российского трубопровода "как реальный проект".

"Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что, если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают так же", — выразил мнение Габриэль.

Бывший глава внешнеполитического ведомства ФРГ также напомнил, что Вашингтон и в прошлом выступал против германо-российских трубопроводов, временно вводя против них ограничительные меры.
"Скептицизм США не был чем-то новым. <…> Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о "Сибирском трубопроводном кризисе" в 1987 году", — заключил политик.
"Северный поток 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.
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Вашингтон (город)УкраинаЕврокомиссияСеверный поток — 2Зигмар ГабриэльГерманияРоссияВ мире
 
 
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