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Здание российского посольства на Филиппинах сильно пострадало из-за пожара
Здание российского посольства на Филиппинах сильно пострадало из-за пожара - РИА Новости, 04.02.2022
Здание российского посольства на Филиппинах сильно пострадало из-за пожара
Зданию российского посольства в Маниле в результате пожара, по предварительным данным, нанесен значительный ущерб, причины возгорания выясняются, заявил МИД РФ. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T19:58
2022-02-04T19:58
2022-02-04T20:10
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Зданию российского посольства в Маниле в результате пожара, по предварительным данным, нанесен значительный ущерб, причины возгорания выясняются, заявил МИД РФ.Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в здании российского посольства в Маниле произошел сильный пожар."По предварительным данным, зданию нанесен значительный ущерб. Причины возгорания выясняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Сотрудники и члены их семей, находившиеся в посольстве, были эвакуированы."Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован, в ближайшее время работы по тушению пожара будут завершены", - добавили в ведомстве.
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19:58 04.02.2022 (обновлено: 20:10 04.02.2022)
Здание российского посольства на Филиппинах сильно пострадало из-за пожара
Здание российского посольства в Маниле сильно пострадало из-за пожара
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Зданию российского посольства в Маниле в результате пожара, по предварительным данным, нанесен значительный ущерб, причины возгорания выясняются, заявил МИД РФ.
Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в здании российского посольства в Маниле
произошел сильный пожар.
"По предварительным данным, зданию нанесен значительный ущерб. Причины возгорания выясняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Сотрудники и члены их семей, находившиеся в посольстве, были эвакуированы.
"Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован, в ближайшее время работы по тушению пожара будут завершены", - добавили в ведомстве.