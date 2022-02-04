https://ria.ru/20220204/posolstvo-1771155687.html

Здание российского посольства на Филиппинах сильно пострадало из-за пожара

Здание российского посольства на Филиппинах сильно пострадало из-за пожара - РИА Новости, 04.02.2022

Здание российского посольства на Филиппинах сильно пострадало из-за пожара

Зданию российского посольства в Маниле в результате пожара, по предварительным данным, нанесен значительный ущерб, причины возгорания выясняются, заявил МИД РФ. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T19:58

2022-02-04T19:58

2022-02-04T20:10

туризм

новости - туризм

в мире

манила

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771138698_0:23:1321:766_1920x0_80_0_0_5ff0cdd7ce6bd0fab8d21dcd8c218561.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Зданию российского посольства в Маниле в результате пожара, по предварительным данным, нанесен значительный ущерб, причины возгорания выясняются, заявил МИД РФ.Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в здании российского посольства в Маниле произошел сильный пожар."По предварительным данным, зданию нанесен значительный ущерб. Причины возгорания выясняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Сотрудники и члены их семей, находившиеся в посольстве, были эвакуированы."Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован, в ближайшее время работы по тушению пожара будут завершены", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201226/pozhar-1591042988.html

https://ria.ru/20220120/aes-1768770816.html

манила

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, в мире, манила