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Посольство Португалии выдаст визы путешествующим на Мадейру туристам

Посольство Португалии выдаст визы путешествующим на Мадейру туристам - РИА Новости, 04.02.2022

Посольство Португалии выдаст визы путешествующим на Мадейру туристам

Посольство Португалии с 3 февраля выдает визы российским туристам, собирающимся посетить остров Мадейра, сообщается на сайте дипмиссии. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:59

2022-02-04T14:59

2022-02-04T14:59

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Посольство Португалии с 3 февраля выдает визы российским туристам, собирающимся посетить остров Мадейра, сообщается на сайте дипмиссии.С 20 февраля "Уральские авиалинии" открывают еженедельные рейсы по маршруту Москва-Фуншал. Туристы, желающие попасть на остров, могут обратиться за шенгеном в визовый центр Португалии. В пакете документов должны быть авиабилеты в оба конца и бронь отеля на весь период пребывания. Организованные путешественники могут подать бумаги на получение разрешения на въезд через туроператоров.За 48 часов до визита все пассажиры обязаны заполнить анкету, рассказав о состоянии здоровья. Там же можно отправить документы о антиковидном статусе.По прибытии на остров у гостей измерят температуру и проверят результат ПЦР-анализа или теста на антиген, который действителен 48 часов. Вакцинированные "Спутником V" туристы (с момента второго укола должно пройти не менее 14 суток) и переболевшие в течение последних 90 дней освобождены от сдачи анализа в аэропорту.Если результат теста окажется положительным, путешественник отправится на карантин на десять дней.

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