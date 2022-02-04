https://ria.ru/20220204/pogoda-1770997062.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 04.02.2022
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, местами кратковременный снег ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха до минус 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T08:02
2022-02-04T08:02
2022-02-04T08:02
общество
москва
александр синенков
центр "фобос"
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами кратковременный снег ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха до минус 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня нас ожидает облачная погода с прояснениями, местами кратковременный снег. Максимальная температура в Москве минус 3-5, по области минус 1- минус 6",- сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-восточный, слабый, 1-6 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20220203/vesna-1770867546.html
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общество, москва, александр синенков, центр "фобос"
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик "Фобоса" Синенков: снег и до пяти градусов мороза ожидается в Москве в пятницу