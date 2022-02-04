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Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 04.02.2022
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, местами кратковременный снег ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха до минус 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T08:02
2022-02-04T08:02
общество
москва
александр синенков
центр "фобос"
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами кратковременный снег ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха до минус 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня нас ожидает облачная погода с прояснениями, местами кратковременный снег. Максимальная температура в Москве минус 3-5, по области минус 1- минус 6",- сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-восточный, слабый, 1-6 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, москва, александр синенков, центр "фобос"
08:02 04.02.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик "Фобоса" Синенков: снег и до пяти градусов мороза ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы чистят снег в парке "Зарядье" в Москве
Сотрудники коммунальной службы чистят снег в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники коммунальной службы чистят снег в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами кратковременный снег ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха до минус 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня нас ожидает облачная погода с прояснениями, местами кратковременный снег. Максимальная температура в Москве минус 3-5, по области минус 1- минус 6",- сообщил Синенков.
Синоптик также отметил, что ветер будет северо-восточный, слабый, 1-6 метров в секунду.
Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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ОбществоМоскваАлександр СиненковЦентр "Фобос"
 
 
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