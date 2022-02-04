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В ГД рассказали о подсказках для Запада после встречи Путина и Си Цзиньпина
В ГД рассказали о подсказках для Запада после встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 04.02.2022
В ГД рассказали о подсказках для Запада после встречи Путина и Си Цзиньпина
Совместное заявление России и Китая является "тяжелой политической артиллерией" и подсказкой для Запада по выстраиванию своих отношений с РФ, заявил РИА Новости РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:49
2022-02-04T14:49
в мире
владимир путин
си цзиньпин
россия
сша
нато
китай
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Совместное заявление России и Китая является "тяжелой политической артиллерией" и подсказкой для Запада по выстраиванию своих отношений с РФ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Совместное заявление России и Китая - это тяжелая политическая артиллерия. Не могу не напомнить, о чем говорил ранее, - если НАТО и США будут вести себя неадекватно, в разговор вступит Китай", - подчеркнул Шхагошев.Политик назвал совместную встречу лидеров и ее итоги "лучшей реакцией РФ на ответ, который дала НАТО" по гарантиям безопасности и отметил, что Западу стоит строить на этой основе свою будущую риторику - "все подсказки для Байдена прозвучали"."Это в очередной раз подтверждает тезис, что последнее слово будет за президентами России и США. У Байдена есть "собранный материал" - реакции со стороны России с учетом мнения Пекина", - констатировал он.
https://ria.ru/20220204/nato-1771048700.html
https://ria.ru/20220204/samolet-1771036774.html
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в мире, владимир путин, си цзиньпин, россия, сша, нато, китай
14:49 04.02.2022
 
В ГД рассказали о подсказках для Запада после встречи Путина и Си Цзиньпина

Депутат Шхагошев назвал заявление России и Китая тяжелой политической артиллерией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Совместное заявление России и Китая является "тяжелой политической артиллерией" и подсказкой для Запада по выстраиванию своих отношений с РФ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
12:30
Россия и Китай выступили против дальнейшего расширения НАТО
"Совместное заявление России и Китая - это тяжелая политическая артиллерия. Не могу не напомнить, о чем говорил ранее, - если НАТО и США будут вести себя неадекватно, в разговор вступит Китай", - подчеркнул Шхагошев.
Политик назвал совместную встречу лидеров и ее итоги "лучшей реакцией РФ на ответ, который дала НАТО" по гарантиям безопасности и отметил, что Западу стоит строить на этой основе свою будущую риторику - "все подсказки для Байдена прозвучали".
"Это в очередной раз подтверждает тезис, что последнее слово будет за президентами России и США. У Байдена есть "собранный материал" - реакции со стороны России с учетом мнения Пекина", - констатировал он.
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
11:47
Песков опроверг сообщения о сложностях с посадкой самолета Путина в Пекине
 
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