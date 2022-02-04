https://ria.ru/20220204/peregovory-1771080077.html

В ЕК прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Макрона

В ЕК прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Макрона - РИА Новости, 04.02.2022

В ЕК прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Макрона

Контакты президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина вписываются в общеевропейские усилия по дипломатическому урегулированию по Украине,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:30

2022-02-04T14:30

2022-02-04T14:44

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

россия

франция

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киев

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БРЮССЕЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Контакты президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина вписываются в общеевропейские усилия по дипломатическому урегулированию по Украине, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано."Все переговоры проходят в контексте усилий Евросоюза по взаимодействию с Россией, другими партнерами с тем, чтобы добиться деэскалации со стороны России в нынешней ситуации по Украине", - сказал он.По словам Стано, "все эти действия скоординированы, Макрон доводит до российской стороны общеевропейскую позицию".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220204/uregulirovanie-1771057978.html

https://ria.ru/20220204/ukraina-1771048940.html

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франция

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украина

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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, еврокомиссия, дмитрий песков, киев, украина, евросоюз, нато