https://ria.ru/20220204/peregovory-1771080077.html
В ЕК прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Макрона
В ЕК прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Макрона - РИА Новости, 04.02.2022
В ЕК прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Макрона
Контакты президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина вписываются в общеевропейские усилия по дипломатическому урегулированию по Украине,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:30
2022-02-04T14:30
2022-02-04T14:44
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
россия
франция
еврокомиссия
дмитрий песков
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156219/00/1562190004_0:78:2047:1229_1920x0_80_0_0_f2a9b27c549f7dea92fd4659b59cfc13.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Контакты президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина вписываются в общеевропейские усилия по дипломатическому урегулированию по Украине, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано."Все переговоры проходят в контексте усилий Евросоюза по взаимодействию с Россией, другими партнерами с тем, чтобы добиться деэскалации со стороны России в нынешней ситуации по Украине", - сказал он.По словам Стано, "все эти действия скоординированы, Макрон доводит до российской стороны общеевропейскую позицию".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220204/uregulirovanie-1771057978.html
https://ria.ru/20220204/ukraina-1771048940.html
россия
франция
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156219/00/1562190004_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_0ae84b95c7c58309c559b55d45859b4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, еврокомиссия, дмитрий песков, киев, украина, евросоюз, нато
14:30 04.02.2022 (обновлено: 14:44 04.02.2022)
В ЕК прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Макрона
ЕК: переговоры Путина и Макрона вписываются в усилия по урегулированию ситуации на Украине