https://ria.ru/20220204/peregovory-1771079931.html
Байден и Шольц обсудят Украину и европейскую безопасность
Байден и Шольц обсудят Украину и европейскую безопасность - РИА Новости, 04.02.2022
Байден и Шольц обсудят Украину и европейскую безопасность
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсудят 7 февраля в Вашингтоне экономические отношения, Украину, европейскую безопасность, говорится в... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:29
2022-02-04T14:29
2022-02-04T14:29
в мире
джо байден
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БЕРЛИН, 4 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсудят 7 февраля в Вашингтоне экономические отношения, Украину, европейскую безопасность, говорится в сообщении кабмина ФРГ, поступившем в РИА Новости."Совместная встреча будет посвящена двусторонним и экономическим отношениям, украинскому конфликту, европейской безопасности, глобальной борьбе с пандемией коронавируса и климатической политике", - говорится в сообщении.По итогам встречи запланирована пресс-конференция.
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в мире, джо байден, олаф шольц, германия, сша
Байден и Шольц обсудят Украину и европейскую безопасность
Президент Байден и канцлер Шольц обсудят 7 февраля Украину и европейскую безопасность