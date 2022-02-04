https://ria.ru/20220204/peregovory-1771079931.html

Байден и Шольц обсудят Украину и европейскую безопасность

Байден и Шольц обсудят Украину и европейскую безопасность - РИА Новости, 04.02.2022

Байден и Шольц обсудят Украину и европейскую безопасность

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсудят 7 февраля в Вашингтоне экономические отношения, Украину, европейскую безопасность, говорится в... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:29

2022-02-04T14:29

2022-02-04T14:29

в мире

джо байден

олаф шольц

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БЕРЛИН, 4 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсудят 7 февраля в Вашингтоне экономические отношения, Украину, европейскую безопасность, говорится в сообщении кабмина ФРГ, поступившем в РИА Новости."Совместная встреча будет посвящена двусторонним и экономическим отношениям, украинскому конфликту, европейской безопасности, глобальной борьбе с пандемией коронавируса и климатической политике", - говорится в сообщении.По итогам встречи запланирована пресс-конференция.

https://ria.ru/20220204/neznanie-1771029911.html

германия

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в мире, джо байден, олаф шольц, германия, сша