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Байден и Шольц обсудят Украину и европейскую безопасность
Байден и Шольц обсудят Украину и европейскую безопасность - РИА Новости, 04.02.2022
Байден и Шольц обсудят Украину и европейскую безопасность
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсудят 7 февраля в Вашингтоне экономические отношения, Украину, европейскую безопасность, говорится в... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:29
2022-02-04T14:29
в мире
джо байден
олаф шольц
германия
сша
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БЕРЛИН, 4 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсудят 7 февраля в Вашингтоне экономические отношения, Украину, европейскую безопасность, говорится в сообщении кабмина ФРГ, поступившем в РИА Новости."Совместная встреча будет посвящена двусторонним и экономическим отношениям, украинскому конфликту, европейской безопасности, глобальной борьбе с пандемией коронавируса и климатической политике", - говорится в сообщении.По итогам встречи запланирована пресс-конференция.
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в мире, джо байден, олаф шольц, германия, сша
14:29 04.02.2022
 
Байден и Шольц обсудят Украину и европейскую безопасность

Президент Байден и канцлер Шольц обсудят 7 февраля Украину и европейскую безопасность

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсудят 7 февраля в Вашингтоне экономические отношения, Украину, европейскую безопасность, говорится в сообщении кабмина ФРГ, поступившем в РИА Новости.
"Совместная встреча будет посвящена двусторонним и экономическим отношениям, украинскому конфликту, европейской безопасности, глобальной борьбе с пандемией коронавируса и климатической политике", - говорится в сообщении.
По итогам встречи запланирована пресс-конференция.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
11:22
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В миреДжо БайденОлаф ШольцГерманияСША
 
 
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