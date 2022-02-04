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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Шольца
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Шольца - РИА Новости, 04.02.2022
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Шольца
Президент РФ Владимир Путин обсудит 15 февраля в Москве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вопросы предоставления юридических гарантий безопасности РФ и... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:00
2022-02-04T14:00
2022-02-04T14:04
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит 15 февраля в Москве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вопросы предоставления юридических гарантий безопасности РФ и урегулирование на Украине, сообщает пресс-служба Кремля."15 февраля 2022 года в Москве пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем", - говорится в сообщении.Отмечается, что планируется обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ и урегулированием внутриукраинского конфликта.
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в мире, владимир путин, олаф шольц, москва, россия
14:00 04.02.2022 (обновлено: 14:04 04.02.2022)
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Шольца
Президент Путин и канцлер Германии Шольц обсудят гарантии безопасности и Украину