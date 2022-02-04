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Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжались почти три часа
Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжались почти три часа - РИА Новости, 04.02.2022
Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжались почти три часа
Переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, продолжавшиеся почти три часа, завершились, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:19
2022-02-04T13:19
2022-02-04T21:38
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, продолжавшиеся почти три часа, завершились, передает корреспондент РИА Новости.Президент России находится с визитом в Пекине. Переговорам предшествовала официальная церемония встречи и фотографирование. После этого Путин и Си Цзиньпин побеседовали с участием членов делегаций, затем встреча продолжилась тет-а-тет.По итогам переговоров был подписан пакет совместных документов, а лидеры приняли совместное заявление.Си Цзиньпин после переговоров организовал для Путина банкет, на котором они обсудили международные и региональные вопросы, сообщил МИД КНР.
https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1770651649.html
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в мире, владимир путин, си цзиньпин, китай, россия, пекин
13:19 04.02.2022 (обновлено: 21:38 04.02.2022)
Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжались почти три часа
В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина, длившиеся почти три часа