12:55 04.02.2022 (обновлено: 13:13 04.02.2022)
Путин изложил лидеру Китая линию России на переговорах с США и НАТО
Президент Путин изложил лидеру Китая Си Цзиньпину линию России на переговорах с США и НАТО
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили весь спектр двусторонних отношений и международного сотрудничества, уделив внимание напряженности, которую Запад нагнетает вокруг Москвы и Пекина, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент Путин и председатель Си Цзиньпин обсудили весь спектр достаточно в конкретных деталях и наших двусторонних отношений и международного сотрудничества", - заявил Лавров журналистам.
Путин и Си Цзиньпин ранее провели переговоры в Пекине.
"Что касается международной тематики, то, конечно, основное внимание было уделено той напряженности, которую сознательно нагнетает Запад и вокруг Российской Федерации, и вокруг Китайской Народной Республики", - добавил Лавров.
"Президент России изложил еще раз нашу линию на переговорах с американцами, с НАТО о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на европейском континенте",- сказал Лавров.
"Председатель КНР подтвердил поддержку линии России в этом вопросе, подчеркнул, что она является отражением справедливых чаяний российского государства и российского народа",- отметил Лавров.
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