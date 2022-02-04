https://ria.ru/20220204/peregovory-1771054788.html

Путин изложил лидеру Китая линию России на переговорах с США и НАТО

Путин изложил лидеру Китая линию России на переговорах с США и НАТО - РИА Новости, 04.02.2022

Путин изложил лидеру Китая линию России на переговорах с США и НАТО

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили весь спектр двусторонних отношений и международного сотрудничества, уделив внимание... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:55

2022-02-04T12:55

2022-02-04T13:13

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сергей лавров

си цзиньпин

китай

пекин

владимир путин

в мире

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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили весь спектр двусторонних отношений и международного сотрудничества, уделив внимание напряженности, которую Запад нагнетает вокруг Москвы и Пекина, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент Путин и председатель Си Цзиньпин обсудили весь спектр достаточно в конкретных деталях и наших двусторонних отношений и международного сотрудничества", - заявил Лавров журналистам.Путин и Си Цзиньпин ранее провели переговоры в Пекине."Что касается международной тематики, то, конечно, основное внимание было уделено той напряженности, которую сознательно нагнетает Запад и вокруг Российской Федерации, и вокруг Китайской Народной Республики", - добавил Лавров."Президент России изложил еще раз нашу линию на переговорах с американцами, с НАТО о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на европейском континенте",- сказал Лавров."Председатель КНР подтвердил поддержку линии России в этом вопросе, подчеркнул, что она является отражением справедливых чаяний российского государства и российского народа",- отметил Лавров.

https://ria.ru/20220204/rakety-1771046263.html

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сша, россия, сергей лавров, си цзиньпин, китай, пекин, владимир путин, в мире