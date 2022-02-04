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Путин изложил лидеру Китая линию России на переговорах с США и НАТО
Путин изложил лидеру Китая линию России на переговорах с США и НАТО - РИА Новости, 04.02.2022
Путин изложил лидеру Китая линию России на переговорах с США и НАТО
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили весь спектр двусторонних отношений и международного сотрудничества, уделив внимание... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:55
2022-02-04T13:13
сша
россия
сергей лавров
си цзиньпин
китай
пекин
владимир путин
в мире
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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили весь спектр двусторонних отношений и международного сотрудничества, уделив внимание напряженности, которую Запад нагнетает вокруг Москвы и Пекина, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент Путин и председатель Си Цзиньпин обсудили весь спектр достаточно в конкретных деталях и наших двусторонних отношений и международного сотрудничества", - заявил Лавров журналистам.Путин и Си Цзиньпин ранее провели переговоры в Пекине."Что касается международной тематики, то, конечно, основное внимание было уделено той напряженности, которую сознательно нагнетает Запад и вокруг Российской Федерации, и вокруг Китайской Народной Республики", - добавил Лавров."Президент России изложил еще раз нашу линию на переговорах с американцами, с НАТО о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на европейском континенте",- сказал Лавров."Председатель КНР подтвердил поддержку линии России в этом вопросе, подчеркнул, что она является отражением справедливых чаяний российского государства и российского народа",- отметил Лавров.
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сша, россия, сергей лавров, си цзиньпин, китай, пекин, владимир путин, в мире
12:55 04.02.2022 (обновлено: 13:13 04.02.2022)
 
Путин изложил лидеру Китая линию России на переговорах с США и НАТО

Президент Путин изложил лидеру Китая Си Цзиньпину линию России на переговорах с США и НАТО

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили весь спектр двусторонних отношений и международного сотрудничества, уделив внимание напряженности, которую Запад нагнетает вокруг Москвы и Пекина, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент Путин и председатель Си Цзиньпин обсудили весь спектр достаточно в конкретных деталях и наших двусторонних отношений и международного сотрудничества", - заявил Лавров журналистам.
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12:22
Россия и Китай призвали США отказаться от размещения ракет в АТР и Европе
Путин и Си Цзиньпин ранее провели переговоры в Пекине.
"Что касается международной тематики, то, конечно, основное внимание было уделено той напряженности, которую сознательно нагнетает Запад и вокруг Российской Федерации, и вокруг Китайской Народной Республики", - добавил Лавров.
"Президент России изложил еще раз нашу линию на переговорах с американцами, с НАТО о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на европейском континенте",- сказал Лавров.
"Председатель КНР подтвердил поддержку линии России в этом вопросе, подчеркнул, что она является отражением справедливых чаяний российского государства и российского народа",- отметил Лавров.
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СШАРоссияСергей ЛавровСи ЦзиньпинКитайПекинВладимир ПутинВ мире
 
 
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