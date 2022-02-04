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Россия и Китай призвали строить отношения в мире на базе уважения
Россия и Китай призвали строить отношения в мире на базе уважения - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай призвали строить отношения в мире на базе уважения
Россия и Китай выступают за формирование между мировыми державами отношений нового типа, основанных на уважении и мирном сосуществовании. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:59
2022-02-04T12:59
2022-02-04T12:59
в мире
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китай
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай выступают за формирование между мировыми державами отношений нового типа, основанных на уважении и мирном сосуществовании.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны выступают за формирование между мировыми державами отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Подтверждают, что российско-китайские межгосударственные отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времен "холодной войны". Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах", - говорится в заявлении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, китай
Россия и Китай призвали строить отношения в мире на базе уважения
Россия и Китай выступили за формирование между мировыми державами отношений нового типа