https://ria.ru/20220204/otnosheniya-1771021907.html

Путин назвал взаимоотношения России и Китая хорошим примером развития

Путин назвал взаимоотношения России и Китая хорошим примером развития - РИА Новости, 04.02.2022

Путин назвал взаимоотношения России и Китая хорошим примером развития

Отношения РФ и Китая являются хорошим примером строительства достойных двусторонних отношений, они помогают развиваться обеим странам, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T10:51

2022-02-04T10:51

2022-02-04T10:58

владимир путин

китай

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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Отношения РФ и Китая являются хорошим примером строительства достойных двусторонних отношений, они помогают развиваться обеим странам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в пятницу."Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются действительно поступательно, в духе дружбы, стратегического партнерства, они приобрели действительно беспрецедентный характер. И являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживать друг друга в развитии", - сказал Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/putin-1771009692.html

китай

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владимир путин, китай