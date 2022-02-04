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Путин назвал взаимоотношения России и Китая хорошим примером развития
Путин назвал взаимоотношения России и Китая хорошим примером развития - РИА Новости, 04.02.2022
Путин назвал взаимоотношения России и Китая хорошим примером развития
Отношения РФ и Китая являются хорошим примером строительства достойных двусторонних отношений, они помогают развиваться обеим странам, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:51
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владимир путин
китай
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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Отношения РФ и Китая являются хорошим примером строительства достойных двусторонних отношений, они помогают развиваться обеим странам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в пятницу."Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются действительно поступательно, в духе дружбы, стратегического партнерства, они приобрели действительно беспрецедентный характер. И являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживать друг друга в развитии", - сказал Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220204/putin-1771009692.html
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владимир путин, китай
10:51 04.02.2022 (обновлено: 10:58 04.02.2022)
 
Путин назвал взаимоотношения России и Китая хорошим примером развития

Президент Путин назвал отношения России и Китая хорошим примером развития взаимодействия

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Отношения РФ и Китая являются хорошим примером строительства достойных двусторонних отношений, они помогают развиваться обеим странам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в пятницу.
"Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются действительно поступательно, в духе дружбы, стратегического партнерства, они приобрели действительно беспрецедентный характер. И являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживать друг друга в развитии", - сказал Путин.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
09:40В мире
Путин прибыл в Пекин на открытие Олимпийских игр
 
Владимир ПутинКитай
 
 
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