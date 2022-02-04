https://ria.ru/20220204/otnosheniya-1771021907.html
Путин назвал взаимоотношения России и Китая хорошим примером развития
Путин назвал взаимоотношения России и Китая хорошим примером развития - РИА Новости, 04.02.2022
Путин назвал взаимоотношения России и Китая хорошим примером развития
Отношения РФ и Китая являются хорошим примером строительства достойных двусторонних отношений, они помогают развиваться обеим странам, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:51
2022-02-04T10:51
2022-02-04T10:58
владимир путин
китай
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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Отношения РФ и Китая являются хорошим примером строительства достойных двусторонних отношений, они помогают развиваться обеим странам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в пятницу."Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются действительно поступательно, в духе дружбы, стратегического партнерства, они приобрели действительно беспрецедентный характер. И являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживать друг друга в развитии", - сказал Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220204/putin-1771009692.html
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владимир путин, китай
10:51 04.02.2022 (обновлено: 10:58 04.02.2022)
Путин назвал взаимоотношения России и Китая хорошим примером развития
Президент Путин назвал отношения России и Китая хорошим примером развития взаимодействия