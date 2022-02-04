https://ria.ru/20220204/oruzhie-1771106556.html
Премьер Польши анонсировал начало поставок оружия Украине
Премьер Польши анонсировал начало поставок оружия Украине - РИА Новости, 04.02.2022
Премьер Польши анонсировал начало поставок оружия Украине
Польша на следующей неделе начнет поставки оружия Киеву, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий журналистам. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:11
2022-02-04T16:11
2022-02-04T16:40
польша
в мире
украина
матеуш моравецкий
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 4 фев — РИА Новости. Польша на следующей неделе начнет поставки оружия Киеву, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий журналистам."Мы передаем на Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, передаем также минометы и гранатометы", — сказал Моравецкий.Ранее сообщалось, что Варшава направит Киеву легкие минометы, ПЗРК, беспилотники, боеприпасы.В последние месяцы Вашингтон и Брюссель стали все чаще обвинять Москву в подготовке "вторжения" на Украину, заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. Ранее сообщалось, что в Польшу прибыла передовая группа по размещению дополнительных американских войск. США также направили своих солдат в Румынию и Германию, объясняя это необходимостью поддержки союзников в регионе.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР более половины личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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РИА Новости
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РИА Новости
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польша, в мире, украина, матеуш моравецкий, ситуация в днр и лнр
16:11 04.02.2022 (обновлено: 16:40 04.02.2022)
Премьер Польши анонсировал начало поставок оружия Украине
Премьер Польши Моравецкий: Варшава со следующей недели начнет поставлять оружие Киеву
ВАРШАВА, 4 фев — РИА Новости. Польша на следующей неделе начнет поставки оружия Киеву, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий журналистам.
"Мы передаем на Украину
оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, передаем также минометы и гранатометы", — сказал Моравецкий.
Ранее сообщалось, что Варшава направит Киеву легкие минометы, ПЗРК, беспилотники, боеприпасы.
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель стали все чаще обвинять Москву в подготовке "вторжения" на Украину, заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. Ранее сообщалось, что в Польшу прибыла передовая группа по размещению дополнительных американских войск. США также направили своих солдат в Румынию и Германию, объясняя это необходимостью поддержки союзников в регионе.
В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР более половины личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.