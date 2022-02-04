https://ria.ru/20220204/oon-1771063601.html

Кремль рассчитывает на интерес к саммиту членов СБ ООН, заявил Песков

Кремль рассчитывает на интерес к саммиту членов СБ ООН, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2022

Кремль рассчитывает на интерес к саммиту членов СБ ООН, заявил Песков

В Кремле надеются, что идея России о саммите "пятерки" постоянных членов СБ ООН жизнеспособна, и контрагенты проявят к ней интерес, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:26

2022-02-04T13:26

2022-02-04T13:26

сша

совет безопасности оон

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Кремле надеются, что идея России о саммите "пятерки" постоянных членов СБ ООН жизнеспособна, и контрагенты проявят к ней интерес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это гадать на кофейной гуще, опять нужно согласовать повестку и так далее, там много подводных камней, но мы надеемся, что эта инициатива жизнеспособная и контрагенты проявят к ней интерес", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможен ли саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН до конца года.Он добавил, что лучше готовить весьма скрупулезно встречи на высшем уровне.Отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают слова госсекретаря США Виктории Нуланд, заявившей, что американская сторона не отказывается от участия в саммите, но считает, что этой встрече должна предшествовать активная работа на министерском уровне, Песков отметил, что "такие слова не лишены смысла"."Поэтому такая подготовка нам наверняка нужна и, наверное, когда министры посчитают необходимым, когда получат соответствующие указания своих руководителей, такая встреча может состояться",- сказал он.

https://ria.ru/20220203/oon-1770843852.html

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сша, совет безопасности оон, в мире, дмитрий песков