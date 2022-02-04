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Смертность от онкозаболеваний снизилась в пандемию на шесть процентов
Смертность от онкозаболеваний снизилась в пандемию на шесть процентов - РИА Новости, 04.02.2022
Смертность от онкозаболеваний снизилась в пандемию на шесть процентов
Показатели смертности от онкологических заболеваний за период пандемии снизились в России на 6% по сравнению с допандемийными показателями, заявил министр... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:05
2022-02-04T12:05
2022-02-04T12:09
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михаил мурашко
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Показатели смертности от онкологических заболеваний за период пандемии снизились в России на 6% по сравнению с допандемийными показателями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."За период пандемии (по сравнению) с допандемийным периодом показатели смертности населения от злокачественных новообразований снизились на 6%. Для данной категории с очень агрессивными заболеваниями это просто колоссальный результат и великолепное достижение всех онкологов страны", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что количество пациентов с онкозаболеваниями, выявленных на первой - второй стадии, за последние два года возросло больше, чем 2%, число больных, которые прошли лучевую терапию, увеличилось на 5,5%.Министр отметил, что в настоящее время очень важно соблюдать ограничительные мероприятия, чтобы избегать подъёмов заболеваемости коронавирусом и позволять медицинской службе работать в штатном режиме, в том числе оказывать плановые виды помощи.
https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766286039.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, михаил мурашко, коронавирус в россии
12:05 04.02.2022 (обновлено: 12:09 04.02.2022)
Смертность от онкозаболеваний снизилась в пандемию на шесть процентов
Глава Минздрава Мурашко: смертность от онкозаболеваний в пандемию снизилась на 6%