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Смертность от онкозаболеваний снизилась в пандемию на шесть процентов
Смертность от онкозаболеваний снизилась в пандемию на шесть процентов - РИА Новости, 04.02.2022
Смертность от онкозаболеваний снизилась в пандемию на шесть процентов
Показатели смертности от онкологических заболеваний за период пандемии снизились в России на 6% по сравнению с допандемийными показателями, заявил министр... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:05
2022-02-04T12:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
михаил мурашко
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Показатели смертности от онкологических заболеваний за период пандемии снизились в России на 6% по сравнению с допандемийными показателями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."За период пандемии (по сравнению) с допандемийным периодом показатели смертности населения от злокачественных новообразований снизились на 6%. Для данной категории с очень агрессивными заболеваниями это просто колоссальный результат и великолепное достижение всех онкологов страны", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что количество пациентов с онкозаболеваниями, выявленных на первой - второй стадии, за последние два года возросло больше, чем 2%, число больных, которые прошли лучевую терапию, увеличилось на 5,5%.Министр отметил, что в настоящее время очень важно соблюдать ограничительные мероприятия, чтобы избегать подъёмов заболеваемости коронавирусом и позволять медицинской службе работать в штатном режиме, в том числе оказывать плановые виды помощи.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, михаил мурашко, коронавирус в россии
12:05 04.02.2022 (обновлено: 12:09 04.02.2022)
 
Смертность от онкозаболеваний снизилась в пандемию на шесть процентов

Глава Минздрава Мурашко: смертность от онкозаболеваний в пандемию снизилась на 6%

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОнкоцентр
Онкоцентр - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Онкоцентр
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Показатели смертности от онкологических заболеваний за период пандемии снизились в России на 6% по сравнению с допандемийными показателями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"За период пандемии (по сравнению) с допандемийным периодом показатели смертности населения от злокачественных новообразований снизились на 6%. Для данной категории с очень агрессивными заболеваниями это просто колоссальный результат и великолепное достижение всех онкологов страны", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что количество пациентов с онкозаболеваниями, выявленных на первой - второй стадии, за последние два года возросло больше, чем 2%, число больных, которые прошли лучевую терапию, увеличилось на 5,5%.
Министр отметил, что в настоящее время очень важно соблюдать ограничительные мероприятия, чтобы избегать подъёмов заболеваемости коронавирусом и позволять медицинской службе работать в штатном режиме, в том числе оказывать плановые виды помощи.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоКоронавирус в России
 
 
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