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https://ria.ru/20220204/nikaragua-1771098369.html
Эксперты оценили возможность размещения в Никарагуа базы ВМФ России
Эксперты оценили возможность размещения в Никарагуа базы ВМФ России - РИА Новости, 04.02.2022
Эксперты оценили возможность размещения в Никарагуа базы ВМФ России
Россия в ответ на обострение ситуации на украинском направлении может разместить в Никарагуа, Венесуэле и на Кубе разведывательные центры, пункты... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:38
2022-02-04T17:08
сергей рябков
латинская америка
россия
восточная европа
госдума рф
академия геополитических проблем
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия в ответ на обострение ситуации на украинском направлении может разместить в Никарагуа, Венесуэле и на Кубе разведывательные центры, пункты материально-технического обеспечения ВМФ, а также направить в эти страны военных инструкторов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов заявил РИА Новости, что законы Никарагуа допускают присутствие там военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию, для обмена опытом, учений и совместной борьбы с преступностью.По мнению президента Академии геополитических проблем, доктора военных наук Константина Сивкова, участившиеся публичные обсуждения появления российских военных в Латинской Америке связаны с поисками Москвы возможностей создать для США "контругрозы" в ответ на переброску войск в Восточную Европу и поддержку Украины.Сивков отметил, что США не привыкли к тому, что в непосредственной близости от их территории на постоянной основе размещена техника "потенциального противника".Схожего мнения придерживается профессор дипакадемии МИД РФ, вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.Винокуров отметил, что также Москва и Гавана могли бы рассмотреть возможность возобновления работы радиоэлектронного разведывательного центра в кубинском Лурдесе, закрытого в 2002 году.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Штаты дадут "решительный ответ", если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов выражал мнение, что наличие у России гиперзвуковых ракет "Циркон" делает ненужным размещение военной инфраструктуры, в частности, в Латинской Америке, однако и не исключил такую перспективу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220204/nikaragua-1771089333.html
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сергей рябков, латинская америка, россия, восточная европа, госдума рф, академия геополитических проблем, в мире
15:38 04.02.2022 (обновлено: 17:08 04.02.2022)
 
Эксперты оценили возможность размещения в Никарагуа базы ВМФ России

Эксперты: Россия может направить военных инструкторов на Кубу, в Венесуэлу и в Никарагуа

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастница команды Никарагуа перед началом репетиции международного этапа конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр-2017 в Алабино
Участница команды Никарагуа перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участница команды Никарагуа перед началом репетиции международного этапа конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр-2017 в Алабино. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия в ответ на обострение ситуации на украинском направлении может разместить в Никарагуа, Венесуэле и на Кубе разведывательные центры, пункты материально-технического обеспечения ВМФ, а также направить в эти страны военных инструкторов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов заявил РИА Новости, что законы Никарагуа допускают присутствие там военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию, для обмена опытом, учений и совместной борьбы с преступностью.
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По мнению президента Академии геополитических проблем, доктора военных наук Константина Сивкова, участившиеся публичные обсуждения появления российских военных в Латинской Америке связаны с поисками Москвы возможностей создать для США "контругрозы" в ответ на переброску войск в Восточную Европу и поддержку Украины.
"Мы отделены от Латинской Америки океаном и, в отличие от Штатов, сегодня не контролируем океанские пространства, поэтому речь может идти о развёртывании (в Никарагуа, Венесуэле и на Кубе – ред.) российских центров военной разведки, а также пунктов материально-технического обеспечения для флота подобно тому, что есть у нас сегодня в сирийском Тартусе. Конечно, указанные меры не способны уравнять ситуацию, однако даже это будет сильно действовать на нервы американского руководства", - сказал он.
Сивков отметил, что США не привыкли к тому, что в непосредственной близости от их территории на постоянной основе размещена техника "потенциального противника".
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Схожего мнения придерживается профессор дипакадемии МИД РФ, вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.
"Любое наше появление в регионе, даже символическое, стало бы ночным кошмаром для Вашингтона, указанные три страны (Никарагуа, Куба и Венесуэла – ред.) сегодня никак не зависят от своего северного соседа, а наоборот, только страдают от введенного им жесткого режима санкций. При оказании военной помощи эти страны бы получили дополнительную уверенность подобно тому, как Украина сегодня кичится наличием у себя западных военных инструкторов и оружия", - сказал собеседник агентства.
Винокуров отметил, что также Москва и Гавана могли бы рассмотреть возможность возобновления работы радиоэлектронного разведывательного центра в кубинском Лурдесе, закрытого в 2002 году.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Штаты дадут "решительный ответ", если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.
В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов выражал мнение, что наличие у России гиперзвуковых ракет "Циркон" делает ненужным размещение военной инфраструктуры, в частности, в Латинской Америке, однако и не исключил такую перспективу.
 
Сергей РябковЛатинская АмерикаРоссияВосточная ЕвропаГосдума РФАкадемия геополитических проблемВ мире
 
 
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