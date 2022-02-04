https://ria.ru/20220204/nikaragua-1771098369.html

Эксперты оценили возможность размещения в Никарагуа базы ВМФ России

Эксперты оценили возможность размещения в Никарагуа базы ВМФ России - РИА Новости, 04.02.2022

Эксперты оценили возможность размещения в Никарагуа базы ВМФ России

Россия в ответ на обострение ситуации на украинском направлении может разместить в Никарагуа, Венесуэле и на Кубе разведывательные центры, пункты... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T15:38

2022-02-04T15:38

2022-02-04T17:08

сергей рябков

латинская америка

россия

восточная европа

госдума рф

академия геополитических проблем

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия в ответ на обострение ситуации на украинском направлении может разместить в Никарагуа, Венесуэле и на Кубе разведывательные центры, пункты материально-технического обеспечения ВМФ, а также направить в эти страны военных инструкторов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов заявил РИА Новости, что законы Никарагуа допускают присутствие там военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию, для обмена опытом, учений и совместной борьбы с преступностью.По мнению президента Академии геополитических проблем, доктора военных наук Константина Сивкова, участившиеся публичные обсуждения появления российских военных в Латинской Америке связаны с поисками Москвы возможностей создать для США "контругрозы" в ответ на переброску войск в Восточную Европу и поддержку Украины.Сивков отметил, что США не привыкли к тому, что в непосредственной близости от их территории на постоянной основе размещена техника "потенциального противника".Схожего мнения придерживается профессор дипакадемии МИД РФ, вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.Винокуров отметил, что также Москва и Гавана могли бы рассмотреть возможность возобновления работы радиоэлектронного разведывательного центра в кубинском Лурдесе, закрытого в 2002 году.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Штаты дадут "решительный ответ", если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов выражал мнение, что наличие у России гиперзвуковых ракет "Циркон" делает ненужным размещение военной инфраструктуры, в частности, в Латинской Америке, однако и не исключил такую перспективу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/nikaragua-1771089333.html

https://ria.ru/20211207/kovivak-1762615433.html

латинская америка

россия

восточная европа

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сергей рябков, латинская америка, россия, восточная европа, госдума рф, академия геополитических проблем, в мире