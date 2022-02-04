Американцы вместе с россиянами посмеялись над главой МИД Британии

11:22 04.02.2022 (обновлено: 15:25 04.02.2022)
Американцы поддержали Захарову после критики в адрес главы МИД Британии
Читатели Breitbart поддержали Захарову, указавшую на нехватку знаний у главы МИД Британии
© AP Photo / Matt DunhamМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс
© AP Photo / Matt Dunham
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Читатели портала Breitbart жестко раскритиковали британского министра иностранных дел Лиз Трасс за слова о предоставлении дополнительной помощи "балтийским союзникам через Черное море".
Речь идет об интервью Трасс, в котором она пообещала продолжить помогать Прибалтийским странам через Черное море и поставлять украинцам оборонительные вооружения. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что британский министр не очень хорошо знает географию, так как "для защиты Прибалтики" надо действовать не через Черное море, а через Балтийское.
"Это то же самое, если бы житель Северной Каролины не смог сказать, где находится Флорида", — написал TheOldOne John.
"Еще один продукт современной системы образования. Она не способна отличить черное от белого", — считает liberum_oratio.
"Сложно поверить, что глава МИД не может отличить Балтийское море от Черного. Оксфорд, ее альма-матер, должно быть, очень ей "гордится", — отметил Paul Jackson.
"Интересно, именно поэтому Минобороны направило дополнительные войска в Эстонию, чтобы помочь Украине? Просто умора, если это окажется правда", — обратил внимание KeepKickingMarxists skeptik.
Пользователь под ником juancarnuba пришел к выводу, что большинство людей плохо знают географию, и поделился историей из своей жизни.
"Однажды я собирался отправиться в путешествие на каноэ по Канаде, и один из парней, которые там работали, спросил меня: "А где Канада? Мы находимся в США", — рассказал он.
2 февраля, 04:54Канадцы высмеяли своего министра после угроз в адрес России
В последнее время отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество своих сил и техники в Восточной Европе.
В Москве отвергают подобные обвинения, отмечая, что перемещают войска в пределах своей территории. В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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