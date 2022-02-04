https://ria.ru/20220204/nato-1771065952.html

Действия НАТО расходятся со словами, заявили в МИД

Действия НАТО расходятся со словами, заявили в МИД - РИА Новости, 04.02.2022

Действия НАТО расходятся со словами, заявили в МИД

В МИД РФ не удивлены призывам НАТО к диалогу с Россией, но "слова расходятся с делом", а Москва, в свою очередь, готова к диалогу на условиях равноправия,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:36

2022-02-04T13:36

2022-02-04T14:16

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

в мире

нато

россия

йенс столтенберг

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В МИД РФ не удивлены призывам НАТО к диалогу с Россией, но "слова расходятся с делом", а Москва, в свою очередь, готова к диалогу на условиях равноправия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО стремится к лучшим отношениям с Россией."Это мы слышим постоянно: за мир, за дружбу, а потом начинается - высылки дипломатов, очередные меры по усложнению работы или вообще приданию любым действиям невозможность реализации. Поэтому это все не новость. Это как раз то самое, о чем мы говорили, когда дела расходятся с заявлениями", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.Захарова подчеркнула, что в Москве не первый раз слышат призывы к диалогу от НАТО, при этом за закрытыми дверями дают понять, что главной темой подобных контактов, переговорного процесса и диалога должна быть украинская проблематика, к которой, по словам Захаровой, альянс не имеет отношения."К диалогу как таковому мы открыты, он должен быть равноправным, учитывать интересы друг друга, озабоченности обеих сторон", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20220204/nato-1771061806.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире, нато, россия, йенс столтенберг