https://ria.ru/20220204/nato-1771065952.html
Действия НАТО расходятся со словами, заявили в МИД
Действия НАТО расходятся со словами, заявили в МИД - РИА Новости, 04.02.2022
Действия НАТО расходятся со словами, заявили в МИД
В МИД РФ не удивлены призывам НАТО к диалогу с Россией, но "слова расходятся с делом", а Москва, в свою очередь, готова к диалогу на условиях равноправия,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:36
2022-02-04T13:36
2022-02-04T14:16
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
в мире
нато
россия
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_57195e25959c434f44cdf546a194f3f7.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В МИД РФ не удивлены призывам НАТО к диалогу с Россией, но "слова расходятся с делом", а Москва, в свою очередь, готова к диалогу на условиях равноправия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО стремится к лучшим отношениям с Россией."Это мы слышим постоянно: за мир, за дружбу, а потом начинается - высылки дипломатов, очередные меры по усложнению работы или вообще приданию любым действиям невозможность реализации. Поэтому это все не новость. Это как раз то самое, о чем мы говорили, когда дела расходятся с заявлениями", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.Захарова подчеркнула, что в Москве не первый раз слышат призывы к диалогу от НАТО, при этом за закрытыми дверями дают понять, что главной темой подобных контактов, переговорного процесса и диалога должна быть украинская проблематика, к которой, по словам Захаровой, альянс не имеет отношения."К диалогу как таковому мы открыты, он должен быть равноправным, учитывать интересы друг друга, озабоченности обеих сторон", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20220204/nato-1771061806.html
https://ria.ru/20220204/nato-1771048700.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_d6cdf428254938aca75b76c5a5388bc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире, нато, россия, йенс столтенберг
13:36 04.02.2022 (обновлено: 14:16 04.02.2022)
Действия НАТО расходятся со словами, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: действия НАТО расходятся с заявлениями о диалоге с Россией