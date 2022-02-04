https://ria.ru/20220204/nato-1771062877.html

Россия не видит смысла в диалогах с НАТО "для галочки", заявили в МИД

Россия не видит смысла в диалогах с НАТО "для галочки", заявили в МИД - РИА Новости, 04.02.2022

Россия не видит смысла в диалогах с НАТО "для галочки", заявили в МИД

РФ надеется, что диалог с НАТО по безопасности получится конкретным, потому что участие в разговорах "для галочки" смысла для Москвы не имеет, заявила... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:23

2022-02-04T13:23

2022-02-04T14:02

россия

нато

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. РФ надеется, что диалог с НАТО по безопасности получится конкретным, потому что участие в разговорах "для галочки" смысла для Москвы не имеет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она напомнила, что Москва запросила страны-члены НАТО, а также государства Евросоюза, как они понимают принцип неделимости безопасности, о недопустимости укрепления безопасности за счет безопасности других."Мы ждем от них четкого ответа. В зависимости от того, каким он будет, определимся, есть ли пространство для предметного диалога, участие в этих разговорах для галочки смысла не имеет", - сказала Захарова в ходе брифинга.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

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россия, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова