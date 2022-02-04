https://ria.ru/20220204/nato-1771061806.html
НАТО настроена только на сдерживание России, заявили в МИД
НАТО настроена только на сдерживание России, заявили в МИД - РИА Новости, 04.02.2022
НАТО настроена только на сдерживание России, заявили в МИД
НАТО много лет игнорирует регулярные инициативы России обсудить предотвращение военных инцидентов и мораторий на размещение ракет, альянс настроен только на... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:20
2022-02-04T13:20
2022-02-04T14:02
нато
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. НАТО много лет игнорирует регулярные инициативы России обсудить предотвращение военных инцидентов и мораторий на размещение ракет, альянс настроен только на сдерживание России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Реальные вопросы в области военной сдержанности, транспарентности, предотвращение ненамеренных военных инцидентов, моратория на размещения ракет средней и меньшей дальности ... все это много лет игнорируется", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, "альянс уже четко показал, что теперь для него приоритетное значение представляет, прежде всего, сдерживание России на всех направлениях".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f587f55be93f9d70be19e49b6887adac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:20 04.02.2022 (обновлено: 14:02 04.02.2022)
НАТО настроена только на сдерживание России, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: НАТО настроена только на сдерживание России