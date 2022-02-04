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НАТО настроена только на сдерживание России, заявили в МИД

НАТО настроена только на сдерживание России, заявили в МИД - РИА Новости, 04.02.2022

НАТО настроена только на сдерживание России, заявили в МИД

НАТО много лет игнорирует регулярные инициативы России обсудить предотвращение военных инцидентов и мораторий на размещение ракет, альянс настроен только на... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:20

2022-02-04T13:20

2022-02-04T14:02

нато

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. НАТО много лет игнорирует регулярные инициативы России обсудить предотвращение военных инцидентов и мораторий на размещение ракет, альянс настроен только на сдерживание России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Реальные вопросы в области военной сдержанности, транспарентности, предотвращение ненамеренных военных инцидентов, моратория на размещения ракет средней и меньшей дальности ... все это много лет игнорируется", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, "альянс уже четко показал, что теперь для него приоритетное значение представляет, прежде всего, сдерживание России на всех направлениях".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова