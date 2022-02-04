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НАТО настроена только на сдерживание России, заявили в МИД
НАТО настроена только на сдерживание России, заявили в МИД - РИА Новости, 04.02.2022
НАТО настроена только на сдерживание России, заявили в МИД
НАТО много лет игнорирует регулярные инициативы России обсудить предотвращение военных инцидентов и мораторий на размещение ракет, альянс настроен только на... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:20
2022-02-04T14:02
нато
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. НАТО много лет игнорирует регулярные инициативы России обсудить предотвращение военных инцидентов и мораторий на размещение ракет, альянс настроен только на сдерживание России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Реальные вопросы в области военной сдержанности, транспарентности, предотвращение ненамеренных военных инцидентов, моратория на размещения ракет средней и меньшей дальности ... все это много лет игнорируется", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, "альянс уже четко показал, что теперь для него приоритетное значение представляет, прежде всего, сдерживание России на всех направлениях".
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нато, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:20 04.02.2022 (обновлено: 14:02 04.02.2022)
 
НАТО настроена только на сдерживание России, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: НАТО настроена только на сдерживание России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. НАТО много лет игнорирует регулярные инициативы России обсудить предотвращение военных инцидентов и мораторий на размещение ракет, альянс настроен только на сдерживание России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Реальные вопросы в области военной сдержанности, транспарентности, предотвращение ненамеренных военных инцидентов, моратория на размещения ракет средней и меньшей дальности ... все это много лет игнорируется", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, "альянс уже четко показал, что теперь для него приоритетное значение представляет, прежде всего, сдерживание России на всех направлениях".
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
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НАТОРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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