https://ria.ru/20220204/nato-1771048700.html
Россия и Китай выступили против дальнейшего расширения НАТО
Россия и Китай выступили против дальнейшего расширения НАТО - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай выступили против дальнейшего расширения НАТО
Россия и Китай выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают альянс отказаться от подходов времен холодной войны. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:30
2022-02-04T12:30
2022-02-04T14:13
в мире
китай
россия
нато
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают альянс отказаться от подходов времен холодной войны.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
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РИА Новости
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в мире, китай, россия, нато
12:30 04.02.2022 (обновлено: 14:13 04.02.2022)
Россия и Китай выступили против дальнейшего расширения НАТО
Россия и Китай выступили против расширения НАТО