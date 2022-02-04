https://ria.ru/20220204/nato-1771048700.html

Россия и Китай выступили против дальнейшего расширения НАТО

Россия и Китай выступили против дальнейшего расширения НАТО - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай выступили против дальнейшего расширения НАТО

Россия и Китай выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают альянс отказаться от подходов времен холодной войны. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:30

2022-02-04T12:30

2022-02-04T14:13

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россия

нато

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают альянс отказаться от подходов времен холодной войны.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.

https://ria.ru/20220204/borba-1771053868.html

китай

россия

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в мире, китай, россия, нато