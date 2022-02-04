17:51 04.02.2022 (обновлено: 17:52 04.02.2022)
МИД призвал Литву соблюдать права человека из-за действий против мигрантов
Официальный представитель МИД Захарова призвала Литву соблюдать права мигрантов
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва призывает Вильнюс соблюдать международные стандарты в правочеловеческой сфере по отношению к тем, кто попал в сложнейшую гуманитарную ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя практику Литвы по выдворению мигрантов из страны.
"Призываем Вильнюс неукоснительно соблюдать все международные стандарты в правочеловеческой сфере по отношению к тем, кто не по своей воле попал в сложнейшую гуманитарную ситуацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в МИД РФ обратили внимание на выступление на конференции в Вильнюсе еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, в котором власти Литвы подвергнуты серьезной критике за нарушения прав человека. По оценкам Брюсселя, литовская практика выдавливания беженцев "идет вразрез с правовой системой ЕС", а сами подобные действия против мигрантов "незаконны". МИД РФ добавил, что одновременно свидетельства "вопиющего пренебрежения" основными правами человека представлены и в недавнем отчете литовского парламентского омбудсмена Эрика Леонайте. Помимо прочего, отмечается, что на нелегалов оказывается психологическое давление с целью вынудить их возвратиться на родину.
"В очередной раз мы становимся свидетелями того, как в стране, называющей себя "эталоном демократии" и пытающейся учить "демократическим стандартам" других, грубо нарушаются даже самые базовые права человека", - заключили в МИД РФ.
Ранее посетившая Литву комиссар внутренних дел Еврокомиссии Илва Йоханссон раскритиковала практику Литвы по выдворению мигрантов, назвав ее незаконной. Глава управления омбудсмена сейма Эрика Леонайте после посещения Кибартайского центра регистрации иностранцев в отчете сообщила, что условия содержания мигрантов в Литве приравниваются к бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.