https://ria.ru/20220204/migranty-1771130538.html

МИД призвал Литву соблюдать права человека из-за действий против мигрантов

МИД призвал Литву соблюдать права человека из-за действий против мигрантов - РИА Новости, 04.02.2022

МИД призвал Литву соблюдать права человека из-за действий против мигрантов

Москва призывает Вильнюс соблюдать международные стандарты в правочеловеческой сфере по отношению к тем, кто попал в сложнейшую гуманитарную ситуацию, заявила... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:51

2022-02-04T17:51

2022-02-04T17:52

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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мигранты

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва призывает Вильнюс соблюдать международные стандарты в правочеловеческой сфере по отношению к тем, кто попал в сложнейшую гуманитарную ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя практику Литвы по выдворению мигрантов из страны."Призываем Вильнюс неукоснительно соблюдать все международные стандарты в правочеловеческой сфере по отношению к тем, кто не по своей воле попал в сложнейшую гуманитарную ситуацию", - говорится в сообщении.Отмечается, что в МИД РФ обратили внимание на выступление на конференции в Вильнюсе еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, в котором власти Литвы подвергнуты серьезной критике за нарушения прав человека. По оценкам Брюсселя, литовская практика выдавливания беженцев "идет вразрез с правовой системой ЕС", а сами подобные действия против мигрантов "незаконны". МИД РФ добавил, что одновременно свидетельства "вопиющего пренебрежения" основными правами человека представлены и в недавнем отчете литовского парламентского омбудсмена Эрика Леонайте. Помимо прочего, отмечается, что на нелегалов оказывается психологическое давление с целью вынудить их возвратиться на родину."В очередной раз мы становимся свидетелями того, как в стране, называющей себя "эталоном демократии" и пытающейся учить "демократическим стандартам" других, грубо нарушаются даже самые базовые права человека", - заключили в МИД РФ.Ранее посетившая Литву комиссар внутренних дел Еврокомиссии Илва Йоханссон раскритиковала практику Литвы по выдворению мигрантов, назвав ее незаконной. Глава управления омбудсмена сейма Эрика Леонайте после посещения Кибартайского центра регистрации иностранцев в отчете сообщила, что условия содержания мигрантов в Литве приравниваются к бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20220204/migranty-1771013625.html

https://ria.ru/20220203/litva-1770886871.html

https://ria.ru/20220202/agressiya-1770738436.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, литва, мария захарова, мигранты