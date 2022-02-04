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МИД Франции отреагировал на решение России по Deutsche Welle
МИД Франции отреагировал на решение России по Deutsche Welle - РИА Новости, 04.02.2022
МИД Франции отреагировал на решение России по Deutsche Welle
МИД Франции сожалеет о решении РФ прекратить вещание немецкого телеканала Deutsche Welle и закрытии его корпункта в Москве, при этом на аналогичное решение... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:44
2022-02-04T16:44
в мире
россия
берлин (город)
франция
москва
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ПАРИЖ, 4 фев – РИА Новости. МИД Франции сожалеет о решении РФ прекратить вещание немецкого телеканала Deutsche Welle и закрытии его корпункта в Москве, при этом на аналогичное решение Германии о прекращении вещания RT DE французская сторона не отреагировала.Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать."Франция сожалеет об объявленном 3 февраля решении российских властей о запрете вещания немецкого канала Deutsche Welle и закрытии его бюро в Москве без юридических оснований", - говорится в заявлении представителя МИД."Франция защищает свободу слова и свободу печати в России и во всем мире. Свобода информации является фундаментальным правом, которое должно быть защищено повсюду и которому Франция глубоко привержена. Выражаем солидарность с Германией и коллективом московского офиса Deutsche Welle", - отметил представитель французского ведомства.
https://ria.ru/20220203/zakharova-1770959786.html
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в мире, россия, берлин (город), франция, москва
16:44 04.02.2022
 
МИД Франции отреагировал на решение России по Deutsche Welle

МИД Франции сожалеет в связи с закрытием корпункта Deutsche Welle в России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд телеканала Deutsche Welle
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд телеканала Deutsche Welle
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 фев – РИА Новости. МИД Франции сожалеет о решении РФ прекратить вещание немецкого телеканала Deutsche Welle и закрытии его корпункта в Москве, при этом на аналогичное решение Германии о прекращении вещания RT DE французская сторона не отреагировала.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
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"Франция сожалеет об объявленном 3 февраля решении российских властей о запрете вещания немецкого канала Deutsche Welle и закрытии его бюро в Москве без юридических оснований", - говорится в заявлении представителя МИД.
"Франция защищает свободу слова и свободу печати в России и во всем мире. Свобода информации является фундаментальным правом, которое должно быть защищено повсюду и которому Франция глубоко привержена. Выражаем солидарность с Германией и коллективом московского офиса Deutsche Welle", - отметил представитель французского ведомства.
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