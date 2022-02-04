Медведчук прокомментировал приговор Порошенко
Медведчук: решение суда, отпустившего Порошенко под личное обязательство, несправедливо
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук считает несправедливым то, что суд в Киеве ранее отпустил экс-президента Петра Порошенко, проходящего по делу о госизмене, под личное обязательство, а самого Медведчука отправил под домашний арест.
Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность.
"Смотрите, во-первых, это право суда. Во-вторых, это, безусловно, несправедливость. Потому что ну как еще я могу это оценивать? Почему на сегодняшний день происходит именно таким образом? Мне же это непонятно", - сказал Медведчук в интервью на YouTube-канале Анатолия Шария, отвечая на вопрос о том, какие у него были эмоции, когда Порошенко суд отпустил под личное обязательство, а Медведчук уже девятый месяц сидит под домашним арестом.
Украинские правоохранители 8 октября прошлого года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.
Позже, 20 декабря, Государственное бюро расследований уведомило Порошенко о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве считают, что экс-президент причастен к организации схемы поставок угля из неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен (более 54 миллионов долларов).
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