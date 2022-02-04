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https://ria.ru/20220204/medvedchuk-1771154333.html
Медведчук прокомментировал приговор Порошенко
Медведчук прокомментировал приговор Порошенко - РИА Новости, 04.02.2022
Медведчук прокомментировал приговор Порошенко
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук считает несправедливым то, что суд в Киеве ранее отпустил... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T19:44
2022-02-04T19:44
в мире
анатолий шарий
украина
киев
петр порошенко
виктор медведчук
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КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук считает несправедливым то, что суд в Киеве ранее отпустил экс-президента Петра Порошенко, проходящего по делу о госизмене, под личное обязательство, а самого Медведчука отправил под домашний арест.Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность."Смотрите, во-первых, это право суда. Во-вторых, это, безусловно, несправедливость. Потому что ну как еще я могу это оценивать? Почему на сегодняшний день происходит именно таким образом? Мне же это непонятно", - сказал Медведчук в интервью на YouTube-канале Анатолия Шария, отвечая на вопрос о том, какие у него были эмоции, когда Порошенко суд отпустил под личное обязательство, а Медведчук уже девятый месяц сидит под домашним арестом.Украинские правоохранители 8 октября прошлого года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.Позже, 20 декабря, Государственное бюро расследований уведомило Порошенко о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве считают, что экс-президент причастен к организации схемы поставок угля из неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен (более 54 миллионов долларов).
https://ria.ru/20220130/zelenskiy-1770168573.html
https://ria.ru/20220125/poroshenko-1769400950.html
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в мире, анатолий шарий, украина, киев, петр порошенко, виктор медведчук
19:44 04.02.2022
 
Медведчук прокомментировал приговор Порошенко

Медведчук: решение суда, отпустившего Порошенко под личное обязательство, несправедливо

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук считает несправедливым то, что суд в Киеве ранее отпустил экс-президента Петра Порошенко, проходящего по делу о госизмене, под личное обязательство, а самого Медведчука отправил под домашний арест.
Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 09:07
Почему Зеленский не может посадить Порошенко. Спросите у Блинкена
"Смотрите, во-первых, это право суда. Во-вторых, это, безусловно, несправедливость. Потому что ну как еще я могу это оценивать? Почему на сегодняшний день происходит именно таким образом? Мне же это непонятно", - сказал Медведчук в интервью на YouTube-канале Анатолия Шария, отвечая на вопрос о том, какие у него были эмоции, когда Порошенко суд отпустил под личное обязательство, а Медведчук уже девятый месяц сидит под домашним арестом.
Украинские правоохранители 8 октября прошлого года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.
Позже, 20 декабря, Государственное бюро расследований уведомило Порошенко о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве считают, что экс-президент причастен к организации схемы поставок угля из неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен (более 54 миллионов долларов).
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 12:21
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