https://ria.ru/20220204/medvedchuk-1771154333.html

Медведчук прокомментировал приговор Порошенко

Медведчук прокомментировал приговор Порошенко - РИА Новости, 04.02.2022

Медведчук прокомментировал приговор Порошенко

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук считает несправедливым то, что суд в Киеве ранее отпустил... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T19:44

2022-02-04T19:44

2022-02-04T19:44

в мире

анатолий шарий

украина

киев

петр порошенко

виктор медведчук

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КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук считает несправедливым то, что суд в Киеве ранее отпустил экс-президента Петра Порошенко, проходящего по делу о госизмене, под личное обязательство, а самого Медведчука отправил под домашний арест.Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность."Смотрите, во-первых, это право суда. Во-вторых, это, безусловно, несправедливость. Потому что ну как еще я могу это оценивать? Почему на сегодняшний день происходит именно таким образом? Мне же это непонятно", - сказал Медведчук в интервью на YouTube-канале Анатолия Шария, отвечая на вопрос о том, какие у него были эмоции, когда Порошенко суд отпустил под личное обязательство, а Медведчук уже девятый месяц сидит под домашним арестом.Украинские правоохранители 8 октября прошлого года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.Позже, 20 декабря, Государственное бюро расследований уведомило Порошенко о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве считают, что экс-президент причастен к организации схемы поставок угля из неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен (более 54 миллионов долларов).

https://ria.ru/20220130/zelenskiy-1770168573.html

https://ria.ru/20220125/poroshenko-1769400950.html

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в мире, анатолий шарий, украина, киев, петр порошенко, виктор медведчук