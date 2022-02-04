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Песков заявил, что впервые слышит о некоем захвате россиян в плен в Мали
Песков заявил, что впервые слышит о некоем захвате россиян в плен в Мали - РИА Новости, 04.02.2022
Песков заявил, что впервые слышит о некоем захвате россиян в плен в Мали
В Кремле ничего не известно по поводу захвата группы россиян в Мали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:11
2022-02-04T13:12
дмитрий песков
в мире
мали
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Кремле ничего не известно по поводу захвата группы россиян в Мали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу."Нет, нам ничего не известно. Первый раз об этом слышим", - ответил Песков на вопрос о захвате группы россиян в плен в этой стране.
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дмитрий песков, в мире, мали
13:11 04.02.2022 (обновлено: 13:12 04.02.2022)
 
Песков заявил, что впервые слышит о некоем захвате россиян в плен в Мали

Пресс-секретарь Песков заявил, что впервые слышит о некоем захвате россиян в плен в Мали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Кремле ничего не известно по поводу захвата группы россиян в Мали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.
"Нет, нам ничего не известно. Первый раз об этом слышим", - ответил Песков на вопрос о захвате группы россиян в плен в этой стране.
Военнослужащие в столице Мали Бамако - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
11:42
Премьер Мали заявил об эффективности сотрудничества с Россией
 
Дмитрий ПесковВ миреМали
 
 
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