https://ria.ru/20220204/mali-1771058580.html

Песков заявил, что впервые слышит о некоем захвате россиян в плен в Мали

Песков заявил, что впервые слышит о некоем захвате россиян в плен в Мали - РИА Новости, 04.02.2022

Песков заявил, что впервые слышит о некоем захвате россиян в плен в Мали

В Кремле ничего не известно по поводу захвата группы россиян в Мали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:11

2022-02-04T13:11

2022-02-04T13:12

дмитрий песков

в мире

мали

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Кремле ничего не известно по поводу захвата группы россиян в Мали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу."Нет, нам ничего не известно. Первый раз об этом слышим", - ответил Песков на вопрос о захвате группы россиян в плен в этой стране.

https://ria.ru/20220204/mali-1771035428.html

мали

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дмитрий песков, в мире, мали