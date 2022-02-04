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Макрон планирует посетить Россию 7 февраля
Макрон планирует посетить Россию 7 февраля - РИА Новости, 04.02.2022
Макрон планирует посетить Россию 7 февраля
Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Россию 7 февраля, а 8 февраля — на Украину, передает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T09:52
2022-02-04T10:38
в мире
эммануэль макрон
франция
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ПАРИЖ, 4 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Россию 7 февраля, а 8 февраля — на Украину, передает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец."Макрон направляется в Россию в понедельник и на Украину во вторник", — говорится в сообщении агентства.Отмечается, что французский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве, в Киеве — с президентом Украины Владимиром Зеленским.Накануне, как сообщала пресс-служба Кремля, Макрон и Путин поговорили по телефону, обменялись оценками текущего положения дел и продолжили продолжили предметный диалог по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности России.Позднее Зеленский заявил, что также провел телефонный разговор с Макроном, в ходе которого обсудил противодействие вызовам безопасности и активизацию мирного процесса в рамках "нормандского формата".
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в мире, эммануэль макрон, франция
09:52 04.02.2022 (обновлено: 10:38 04.02.2022)
 
Макрон планирует посетить Россию 7 февраля

AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщило о планах Макрона посетить Россию 7 февраля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эмманюэль Макрон
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ПАРИЖ, 4 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Россию 7 февраля, а 8 февраля — на Украину, передает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
"Макрон направляется в Россию в понедельник и на Украину во вторник", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что французский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве, в Киеве — с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Накануне, как сообщала пресс-служба Кремля, Макрон и Путин поговорили по телефону, обменялись оценками текущего положения дел и продолжили продолжили предметный диалог по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности России.
Позднее Зеленский заявил, что также провел телефонный разговор с Макроном, в ходе которого обсудил противодействие вызовам безопасности и активизацию мирного процесса в рамках "нормандского формата".
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В миреЭммануэль МакронФранция
 
 
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