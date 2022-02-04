https://ria.ru/20220204/makron-1771009137.html

Макрон планирует посетить Россию 7 февраля

Макрон планирует посетить Россию 7 февраля - РИА Новости, 04.02.2022

Макрон планирует посетить Россию 7 февраля

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Россию 7 февраля, а 8 февраля — на Украину, передает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T09:52

2022-02-04T09:52

2022-02-04T10:38

в мире

эммануэль макрон

франция

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ПАРИЖ, 4 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Россию 7 февраля, а 8 февраля — на Украину, передает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец."Макрон направляется в Россию в понедельник и на Украину во вторник", — говорится в сообщении агентства.Отмечается, что французский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве, в Киеве — с президентом Украины Владимиром Зеленским.Накануне, как сообщала пресс-служба Кремля, Макрон и Путин поговорили по телефону, обменялись оценками текущего положения дел и продолжили продолжили предметный диалог по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности России.Позднее Зеленский заявил, что также провел телефонный разговор с Макроном, в ходе которого обсудил противодействие вызовам безопасности и активизацию мирного процесса в рамках "нормандского формата".

https://ria.ru/20220203/zelenskiy-1770976238.html

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в мире, эммануэль макрон, франция