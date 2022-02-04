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В Красноярске школьник разбился насмерть на ледянке
В Красноярске школьник разбился насмерть на ледянке - РИА Новости, 04.02.2022
В Красноярске школьник разбился насмерть на ледянке
Ребенок в Красноярске погиб, неудачно упав с горы во время катания на ледянке, сообщает в пятницу региональный главк СК РФ. Трагедия произошла еще в конце... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:56
2022-02-04T10:56
2022-02-04T10:56
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Ребенок в Красноярске погиб, неудачно упав с горы во время катания на ледянке, сообщает в пятницу региональный главк СК РФ. Трагедия произошла еще в конце января, однако ранее о ней не сообщалось."В Красноярске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели ребенка в результате катания с необорудованного склона горы", - говорится в релизе.По данным следствия, 22 января 10-летний мальчик катался с отцом со склона близ улицы Высокая, когда отец в какой-то момент отошел к автомобилю. Мальчик покатился со склона на ледянке и упал, ударившись головой о землю и получив открытую черепно-мозговую травму. Ребенка доставили в больницу, однако спустя 1,5 недели он скончался.
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красноярск
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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
В Красноярске школьник разбился насмерть на ледянке
В Красноярске десятилетний мальчик погиб, неудачно упав с горы при катании на ледянке