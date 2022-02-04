https://ria.ru/20220204/lama-1771035573.html

Известный лама дал совет, как не попасться на уловки коучей

Известный лама дал совет, как не попасться на уловки коучей - РИА Новости, 04.02.2022

Известный лама дал совет, как не попасться на уловки коучей

Тренинги личностного роста от коммерческих компаний или частных лиц "не имеют ничего общего с духовностью", тысячелетние "чистые духовные учения" нельзя... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:42

2022-02-04T11:42

2022-02-04T11:47

религия

яна лантратова

виктор вексельберг

россия

госдума рф

российский еврейский конгресс

александр башкин

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости, Ольга Липич. Тренинги личностного роста от коммерческих компаний или частных лиц "не имеют ничего общего с духовностью", тысячелетние "чистые духовные учения" нельзя переписывать ради собственной выгоды, а участникам коучингов стоит остерегаться манипуляций, считает почетный представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.Ранее сенатор Александр Башкин заявил РИА Новости, что деятельность организаторов марафонов личного роста и коучингов, обманывающих граждан, подпадает под статью "Мошенничество" УК РФ. А первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что законопроект о введении профессии бизнес-тренера для борьбы с мошенниками будет подготовлен в весеннюю сессию. В свою очередь, член бюро президиума Российского еврейского конгресса предприниматель Виктор Вексельберг отметил, что государство должно контролировать "кошмарные" тренинги личностного роста, которые могут привести к трагическим последствиям. Критическое отношение к коучингам высказали и представители духовенства традиционных религий России."С буддийской точки зрения, тренировка ума очень важна. Но тренинги, предлагаемые разными коммерческими компаниями или частными лицами, не имеют ничего общего с духовностью… Есть чистые духовные учения, которые существуют уже более 1000 лет, однако их мудрость по-прежнему актуальна. Независимо от того, к какой традиции принадлежат эти чистые учения, ни в коем случае нельзя пытаться переписывать и видоизменять их ради собственной выгоды или достижения других неблагих целей", - сказал РИА Новости лама Тэло Тулку Ринпоче.По его словам, подобные действия нанесут ущерб философским истинам духовных традиций. "Сравнивать коучинг с религией", как полагает лама, несправедливо, а подобные методы обучения "вряд ли когда-либо смогут составить конкуренцию духовности". "Разнообразие – это хорошо, но главной ценностью всегда будут оставаться чистая мотивация, правильные намерения и аутентичность используемых методов. Одно лишь стремление заработать деньги, получить выгоду, удовлетворить свои собственные интересы никогда не будет правильным с нравственной точки зрения", - отметил Ринпоче.Он выразил сожаление, что в период пандемии, когда люди во всем мире испытывают экономические трудности и всем нужно выживать, "многие все равно прибегают к обманным схемам заработка". "Случается, что в заблуждение вводят даже своих родных, друзей, соседей и других близких. Мошенники могут действовать под личиной религиозных наставников или прикрываться различными "авторскими методиками", - предостерег представитель Далай-ламы.Он призвал проявлять осторожность, когда заметно, что кто-то использует духовность в собственных корыстных интересах – "например, пытается привлечь последователей или обогатиться". "Как показывает история, многие секты выдавали себя за тех, кем по сути не были, и таким образом, вероятно, манипулировали миллионами людей. Вот почему нужно быть очень внимательным и проявлять осознанность", - добавил лама.В целом он не имеет ничего против разнообразия предлагаемых людям методов работы над собой, но лежащие в их основе методы и мотивация их создания вызывают у него множество вопросов. "Безусловно, найдутся программы, разработанные с опорой на научные исследования. Однако те, о которых мне известно, представляют собой не что иное, как так называемые "авторские курсы" или "авторские разработки". Кроме того, создатели большинства подобных курсов руководствуются в первую очередь стремлением заработать деньги", - констатировал Ринпоче.Чтобы обучать других, убежден он, тренер должен иметь высшее образование в соответствующей области, диплом, выданный учреждением, у которого есть государственная аккредитация. Кроме того, одного удачного личного опыта недостаточно - нельзя сказать, что определенный тренинг подойдет всем без исключения. "Я бы посоветовал на первых порах проявлять осторожность и подвергать сомнению слова коучей, анализировать все сказанное ими. Они могут превратить свое имя в модный бренд, но это не значит, что качество их преподавания будет на высоком уровне", - заключил лама.

https://ria.ru/20220202/kouching-1770634325.html

https://ria.ru/20220128/sovfed-1770024888.html

https://ria.ru/20200407/1569659837.html

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яна лантратова, виктор вексельберг, россия, госдума рф, российский еврейский конгресс, александр башкин