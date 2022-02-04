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Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 56 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 56 копеек - РИА Новости, 04.02.2022
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 55,53 копейки - до 87,1163 рубля, курс доллара снизился на 59,92 копейки, РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:09
2022-02-04T14:09
2022-02-04T14:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 55,53 копейки - до 87,1163 рубля, курс доллара снизился на 59,92 копейки, до 76,0509 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 7,97 копейки, составив 81,0303 рубля.
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экономика, курс рубля, россия, центральный банк рф (цб рф)
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 56 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 56 копеек, до 87,12 рубля