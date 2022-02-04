https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771124696.html

В Алтайском крае выросла заболеваемость COVID-19 среди детей и подростков

В Алтайском крае выросла заболеваемость COVID-19 среди детей и подростков - РИА Новости, 04.02.2022

В Алтайском крае выросла заболеваемость COVID-19 среди детей и подростков

Заболеваемость детей от 7 до 14 лет коронавирусом выросла в Алтайском крае в 3 раза, а подростков 15-17 лет - в 4 раза чаще, заявила руководитель управления... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:26

2022-02-04T17:26

2022-02-04T17:26

распространение коронавируса

общество

алтайский край

барнаул

здоровье - общество

бийск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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БАРНАУЛ, 4 фев - РИА Новости. Заболеваемость детей от 7 до 14 лет коронавирусом выросла в Алтайском крае в 3 раза, а подростков 15-17 лет - в 4 раза чаще, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Ирина Пащенко."Руководитель управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко оценила эпидситуацию по коронавирусу и ОРВИ в регионе как крайне неблагополучную. Число заболевших растет во всех возрастных группах, но наиболее высокие темпы среди детского населения: в возрасте от 7 до 14 лет заболеваемость выросла в 3 раза, от 15 до 17 лет – в 4 раза", - сообщает пресс-служба губернатора.Уточняется, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и ОРВИ высокую нагрузку испытывают медицинские учреждения края, особенно в Барнауле, Бийске и Рубцовске. По словам главы минздрава края Дмитрия Попова, более чем в 2 раза выросло число звонков в регистратуры поликлиник: 2 февраля дошло до 63 тысяч звонков за сутки."Система здравоохранения фактически перешла на круглосуточный режим, в несколько раз увеличено число медработников, ведущих прием в фильтр-боксах поликлиник. Переформатирована работа диагностического центра, где ведется прием больных из поликлиник города Барнаула. При этом в системе здравоохранения продолжается оказание плановой помощи", - говорится в сообщении.В Барнауле увеличено количество бригад неотложной помощи – с 250 до 334. Дополнительные медицинские автомобили выделены из резерва минздрава, а также из муниципалитетов. Для укрепления кадрового ресурса привлечены студенты и преподаватели медицинского университета, учреждений среднего профессионального образования – всего более 1,5 тысячи человек. Также на помощь пришли студенты-волонтеры из немедицинских вузов."На рабочем совещании дан прогноз: показатели заболеваемости могут расти еще в течение 2-4 недель, то есть до конца февраля", - отмечает пресс-служба.

алтайский край

барнаул

бийск

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