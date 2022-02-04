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В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,5%
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,5% - РИА Новости, 04.02.2022
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,5%
Уровень коллективного иммунитета в Московской области снизился до 71,5%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:09
2022-02-04T16:09
2022-02-04T16:09
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в Московской области снизился до 71,5%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу.В Подмосковье уровень коллективного иммунитета составляет 71,5%, указано на портале. Всего вакцинировано более 4,8 миллиона человек, привились первым компонентом - более 5 миллионов человек.
https://ria.ru/20220204/immunitet-1771103621.html
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общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,5%
Оперштаб: в Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,5%