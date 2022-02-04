Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771105718.html
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,5%
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,5% - РИА Новости, 04.02.2022
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,5%
Уровень коллективного иммунитета в Московской области снизился до 71,5%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:09
2022-02-04T16:09
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417830_0:76:3116:1829_1920x0_80_0_0_f8719ffae61b612abbd77cfa6ee4e379.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в Московской области снизился до 71,5%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу.В Подмосковье уровень коллективного иммунитета составляет 71,5%, указано на портале. Всего вакцинировано более 4,8 миллиона человек, привились первым компонентом - более 5 миллионов человек.
https://ria.ru/20220204/immunitet-1771103621.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417830_505:256:2895:2048_1920x0_80_0_0_2cfe4e03194b69353ba75c382f140d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
16:09 04.02.2022
 
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,5%

Оперштаб: в Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,5%

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в Московской области снизился до 71,5%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу.
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета составляет 71,5%, указано на портале. Всего вакцинировано более 4,8 миллиона человек, привились первым компонентом - более 5 миллионов человек.
Девушка делает прививку в пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
16:03Распространение коронавируса
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 63,2%
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала