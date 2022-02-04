https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771105718.html

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,5%

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,5% - РИА Новости, 04.02.2022

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,5%

Уровень коллективного иммунитета в Московской области снизился до 71,5%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:09

2022-02-04T16:09

2022-02-04T16:09

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в Московской области снизился до 71,5%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в пятницу.В Подмосковье уровень коллективного иммунитета составляет 71,5%, указано на портале. Всего вакцинировано более 4,8 миллиона человек, привились первым компонентом - более 5 миллионов человек.

https://ria.ru/20220204/immunitet-1771103621.html

московская область (подмосковье)

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