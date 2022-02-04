https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771103914.html

Оперштаб назвал регионы, где улучшилась ситуация по коронавирусу

Оперштаб назвал регионы, где улучшилась ситуация по коронавирусу - РИА Новости, 04.02.2022

Оперштаб назвал регионы, где улучшилась ситуация по коронавирусу

Ситуация по коронавирусной инфекции за неделю улучшилась в четырех регионах РФ, ухудшилась – в 33, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:05

2022-02-04T16:05

2022-02-04T16:06

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

краснодарский край

еврейская автономная область

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ситуация по коронавирусной инфекции за неделю улучшилась в четырех регионах РФ, ухудшилась – в 33, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Согласно комплексной оценке тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф, улучшение ситуации по COVID-19 за неделю наблюдается в четырех регионах России… ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю – в 33 регионах России", - говорится в сообщении.Ситуация улучшилась в Еврейской автономной области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Чечне.

https://ria.ru/20220203/pandemiya-1770775436.html

россия

краснодарский край

еврейская автономная область

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, краснодарский край, еврейская автономная область