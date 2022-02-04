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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771103914.html
Оперштаб назвал регионы, где улучшилась ситуация по коронавирусу
Оперштаб назвал регионы, где улучшилась ситуация по коронавирусу - РИА Новости, 04.02.2022
Оперштаб назвал регионы, где улучшилась ситуация по коронавирусу
Ситуация по коронавирусной инфекции за неделю улучшилась в четырех регионах РФ, ухудшилась – в 33, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:05
2022-02-04T16:06
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
краснодарский край
еврейская автономная область
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ситуация по коронавирусной инфекции за неделю улучшилась в четырех регионах РФ, ухудшилась – в 33, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Согласно комплексной оценке тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф, улучшение ситуации по COVID-19 за неделю наблюдается в четырех регионах России… ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю – в 33 регионах России", - говорится в сообщении.Ситуация улучшилась в Еврейской автономной области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Чечне.
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россия
краснодарский край
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, краснодарский край, еврейская автономная область
16:05 04.02.2022 (обновлено: 16:06 04.02.2022)
 
Оперштаб назвал регионы, где улучшилась ситуация по коронавирусу

Оперштаб: ситуация по коронавирусу улучшилась в Чечне, ЕАО, Северной Осетии и на Кубани

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве
Медицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ситуация по коронавирусной инфекции за неделю улучшилась в четырех регионах РФ, ухудшилась – в 33, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Согласно комплексной оценке тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф, улучшение ситуации по COVID-19 за неделю наблюдается в четырех регионах России… ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю – в 33 регионах России", - говорится в сообщении.
Ситуация улучшилась в Еврейской автономной области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Чечне.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Краснодарский крайЕврейская автономная область
 
 
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