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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771054485.html
Россия и Китай выступили против политизации вопроса происхождения COVID-19
Россия и Китай выступили против политизации вопроса происхождения COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай выступили против политизации вопроса происхождения COVID-19
Россия и Китай выступают против политизации происхождения коронавируса, призывают подключиться к совместной работе ученых всего мира - текст соответствующего... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:54
2022-02-04T13:01
распространение коронавируса
китай
воз
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коронавирус covid-19
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай выступают против политизации происхождения коронавируса, призывают подключиться к совместной работе ученых всего мира - текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны выступают против политизации этой проблематики. Российская сторона приветствует совместную работу Китая и ВОЗ по установлению источника возникновения новой коронавирусной инфекции и поддерживает подготовленный по линии Китай – ВОЗ совместный доклад по этому вопросу. Стороны призывают международное сообщество вместе отстаивать серьезный научный подход в ходе исследований происхождения коронавируса", - говорится в заявлении.Проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит в научной плоскости, говорится в заявлении."Стороны подчеркивают, что проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит в научной плоскости. Исследования по данной теме должны опираться на глобальные знания, для этого необходимо наладить сотрудничество между учеными всего мира. Стороны выступают против политизации этой проблематики", - говорится в заявлении.Продолжающаяся пандемия бросает серьезный вызов реализации повестки ООН в области устойчивого развития до 2030 года, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина."Стороны считают, что мир, развитие и сотрудничество являются главными элементами современной международной системы. Развитие – это ключевой фактор в достижении благосостояния народов. Продолжающаяся пандемия новой коронавирусной инфекции бросает серьезный вызов реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года", - говорится в заявлении.Стороны подчеркнули важность совершенствования партнерских отношений в интересах глобального развития. Важно "содействовать тому, чтобы новый этап глобального развития характеризовался сбалансированностью, гармоничностью и инклюзивностью", добавляется в документе.
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китай, воз, в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия, владимир путин, си цзиньпин, оон
12:54 04.02.2022 (обновлено: 13:01 04.02.2022)
 
Россия и Китай выступили против политизации вопроса происхождения COVID-19

Россия и Китай выступили против политизации вопроса происхождения коронавируса

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай выступают против политизации происхождения коронавируса, призывают подключиться к совместной работе ученых всего мира - текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выступают против политизации этой проблематики. Российская сторона приветствует совместную работу Китая и ВОЗ по установлению источника возникновения новой коронавирусной инфекции и поддерживает подготовленный по линии Китай – ВОЗ совместный доклад по этому вопросу. Стороны призывают международное сообщество вместе отстаивать серьезный научный подход в ходе исследований происхождения коронавируса", - говорится в заявлении.
Проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит в научной плоскости, говорится в заявлении.
"Стороны подчеркивают, что проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит в научной плоскости. Исследования по данной теме должны опираться на глобальные знания, для этого необходимо наладить сотрудничество между учеными всего мира. Стороны выступают против политизации этой проблематики", - говорится в заявлении.
Продолжающаяся пандемия бросает серьезный вызов реализации повестки ООН в области устойчивого развития до 2030 года, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Стороны считают, что мир, развитие и сотрудничество являются главными элементами современной международной системы. Развитие – это ключевой фактор в достижении благосостояния народов. Продолжающаяся пандемия новой коронавирусной инфекции бросает серьезный вызов реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года", - говорится в заявлении.
Стороны подчеркнули важность совершенствования партнерских отношений в интересах глобального развития. Важно "содействовать тому, чтобы новый этап глобального развития характеризовался сбалансированностью, гармоничностью и инклюзивностью", добавляется в документе.
 
Распространение коронавирусаКитайВОЗВ миреКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинООН
 
 
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