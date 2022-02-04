https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771054485.html

Россия и Китай выступили против политизации вопроса происхождения COVID-19

Россия и Китай выступили против политизации вопроса происхождения COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай выступили против политизации вопроса происхождения COVID-19

Россия и Китай выступают против политизации происхождения коронавируса, призывают подключиться к совместной работе ученых всего мира - текст соответствующего... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:54

2022-02-04T12:54

2022-02-04T13:01

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай выступают против политизации происхождения коронавируса, призывают подключиться к совместной работе ученых всего мира - текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны выступают против политизации этой проблематики. Российская сторона приветствует совместную работу Китая и ВОЗ по установлению источника возникновения новой коронавирусной инфекции и поддерживает подготовленный по линии Китай – ВОЗ совместный доклад по этому вопросу. Стороны призывают международное сообщество вместе отстаивать серьезный научный подход в ходе исследований происхождения коронавируса", - говорится в заявлении.Проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит в научной плоскости, говорится в заявлении."Стороны подчеркивают, что проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит в научной плоскости. Исследования по данной теме должны опираться на глобальные знания, для этого необходимо наладить сотрудничество между учеными всего мира. Стороны выступают против политизации этой проблематики", - говорится в заявлении.Продолжающаяся пандемия бросает серьезный вызов реализации повестки ООН в области устойчивого развития до 2030 года, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина."Стороны считают, что мир, развитие и сотрудничество являются главными элементами современной международной системы. Развитие – это ключевой фактор в достижении благосостояния народов. Продолжающаяся пандемия новой коронавирусной инфекции бросает серьезный вызов реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года", - говорится в заявлении.Стороны подчеркнули важность совершенствования партнерских отношений в интересах глобального развития. Важно "содействовать тому, чтобы новый этап глобального развития характеризовался сбалансированностью, гармоничностью и инклюзивностью", добавляется в документе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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