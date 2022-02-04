https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771054485.html
Россия и Китай выступили против политизации вопроса происхождения COVID-19
Россия и Китай выступили против политизации вопроса происхождения COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай выступили против политизации вопроса происхождения COVID-19
Россия и Китай выступают против политизации происхождения коронавируса, призывают подключиться к совместной работе ученых всего мира - текст соответствующего... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:54
2022-02-04T12:54
2022-02-04T13:01
распространение коронавируса
китай
воз
в мире
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_f6d61d12bfa559e86b28ce1336e79c7b.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай выступают против политизации происхождения коронавируса, призывают подключиться к совместной работе ученых всего мира - текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны выступают против политизации этой проблематики. Российская сторона приветствует совместную работу Китая и ВОЗ по установлению источника возникновения новой коронавирусной инфекции и поддерживает подготовленный по линии Китай – ВОЗ совместный доклад по этому вопросу. Стороны призывают международное сообщество вместе отстаивать серьезный научный подход в ходе исследований происхождения коронавируса", - говорится в заявлении.Проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит в научной плоскости, говорится в заявлении."Стороны подчеркивают, что проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит в научной плоскости. Исследования по данной теме должны опираться на глобальные знания, для этого необходимо наладить сотрудничество между учеными всего мира. Стороны выступают против политизации этой проблематики", - говорится в заявлении.Продолжающаяся пандемия бросает серьезный вызов реализации повестки ООН в области устойчивого развития до 2030 года, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина."Стороны считают, что мир, развитие и сотрудничество являются главными элементами современной международной системы. Развитие – это ключевой фактор в достижении благосостояния народов. Продолжающаяся пандемия новой коронавирусной инфекции бросает серьезный вызов реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года", - говорится в заявлении.Стороны подчеркнули важность совершенствования партнерских отношений в интересах глобального развития. Важно "содействовать тому, чтобы новый этап глобального развития характеризовался сбалансированностью, гармоничностью и инклюзивностью", добавляется в документе.
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:314:2048:1850_1920x0_80_0_0_5c53aa7dd3ddedb7ba632dc15bc9b68b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, воз, в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия, владимир путин, си цзиньпин, оон
12:54 04.02.2022 (обновлено: 13:01 04.02.2022)
Россия и Китай выступили против политизации вопроса происхождения COVID-19
Россия и Китай выступили против политизации вопроса происхождения коронавируса
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Россия и Китай выступают против политизации происхождения коронавируса, призывают подключиться к совместной работе ученых всего мира - текст
соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выступают против политизации этой проблематики. Российская сторона приветствует совместную работу Китая
и ВОЗ по установлению источника возникновения новой коронавирусной инфекции и поддерживает подготовленный по линии Китай – ВОЗ
совместный доклад по этому вопросу. Стороны призывают международное сообщество вместе отстаивать серьезный научный подход в ходе исследований происхождения коронавируса", - говорится в заявлении.
Проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит в научной плоскости, говорится в заявлении.
"Стороны подчеркивают, что проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит в научной плоскости. Исследования по данной теме должны опираться на глобальные знания, для этого необходимо наладить сотрудничество между учеными всего мира. Стороны выступают против политизации этой проблематики", - говорится в заявлении.
Продолжающаяся пандемия бросает серьезный вызов реализации повестки ООН
в области устойчивого развития до 2030 года, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина
и председателя КНР Си Цзиньпина
.
"Стороны считают, что мир, развитие и сотрудничество являются главными элементами современной международной системы. Развитие – это ключевой фактор в достижении благосостояния народов. Продолжающаяся пандемия новой коронавирусной инфекции бросает серьезный вызов реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года", - говорится в заявлении.
Стороны подчеркнули важность совершенствования партнерских отношений в интересах глобального развития. Важно "содействовать тому, чтобы новый этап глобального развития характеризовался сбалансированностью, гармоничностью и инклюзивностью", добавляется в документе.