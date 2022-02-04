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Россия и Китай укрепят координацию по торгово-экономическим вопросам
Россия и Китай укрепят координацию по торгово-экономическим вопросам - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай укрепят координацию по торгово-экономическим вопросам
Россия и Китай намерены укреплять координацию по торгово-экономическим вопросам, вызывающим общую озабоченность. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:32
2022-02-04T13:32
россия
китай
всемирная торговая организация (вто)
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай намерены укреплять координацию по торгово-экономическим вопросам, вызывающим общую озабоченность.Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны выступают в поддержку и защиту многосторонней торговой системы, основанной на центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), принимают активное участие в реформе ВТО, выступают против односторонних подходов и протекционизма. Стороны готовы укреплять партнерский диалог и координацию позиций по торгово-экономическим вопросам, вызывающим общую озабоченность, вносить свой вклад в обеспечение устойчивой и стабильной работы глобальных и региональных производственно-сбытовых цепочек, содействовать формированию более открытой, инклюзивной, транспарентной, недискриминационной системы международных торгово-экономических правил", - говорится в заявлении.Россия и Китай положительно оценивают работу по борьбе с пандемией, продолжат наращивать кооперацию в сфере разработки и производства вакцин."Главы государств положительно оценивают эффективное взаимодействие России и Китая в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции, охраны жизни и здоровья населения двух стран и народов мира. Стороны продолжат наращивать кооперацию в сфере разработки и производства вакцин против новой коронавирусной инфекции и лекарственных препаратов для ее лечения, углублять сотрудничество в области общественного здравоохранения и современной медицины", - говорится в заявлении.РФ и КНР намерены проработать вопрос о создании механизма совместной профилактики и контроля эпидемии в приграничных районах."Стороны дали позитивную оценку работе компетентных органов и регионов двух стран по обеспечению в приграничных районах карантинных мероприятий и стабильного функционирования пограничных пунктов пропуска и намерены проработать вопрос о создании механизма совместной профилактики и контроля эпидемии в приграничных районах в целях совместного планирования противоэпидемических мер на пограничных пунктах пропуска, обмена информацией и строительства инфраструктуры, повышения эффективности таможенного оформления грузов", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1770651649.html
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россия, китай, всемирная торговая организация (вто), в мире
13:32 04.02.2022
 
Россия и Китай укрепят координацию по торгово-экономическим вопросам

Россия и Китай намерены укреплять координацию по торгово-экономическим вопросам

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай намерены укреплять координацию по торгово-экономическим вопросам, вызывающим общую озабоченность.
Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
Флаги России и Китайской народной республики - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
06:11
Межгосударственные отношения России и Китая
"Стороны выступают в поддержку и защиту многосторонней торговой системы, основанной на центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), принимают активное участие в реформе ВТО, выступают против односторонних подходов и протекционизма. Стороны готовы укреплять партнерский диалог и координацию позиций по торгово-экономическим вопросам, вызывающим общую озабоченность, вносить свой вклад в обеспечение устойчивой и стабильной работы глобальных и региональных производственно-сбытовых цепочек, содействовать формированию более открытой, инклюзивной, транспарентной, недискриминационной системы международных торгово-экономических правил", - говорится в заявлении.
Россия и Китай положительно оценивают работу по борьбе с пандемией, продолжат наращивать кооперацию в сфере разработки и производства вакцин.
"Главы государств положительно оценивают эффективное взаимодействие России и Китая в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции, охраны жизни и здоровья населения двух стран и народов мира. Стороны продолжат наращивать кооперацию в сфере разработки и производства вакцин против новой коронавирусной инфекции и лекарственных препаратов для ее лечения, углублять сотрудничество в области общественного здравоохранения и современной медицины", - говорится в заявлении.
РФ и КНР намерены проработать вопрос о создании механизма совместной профилактики и контроля эпидемии в приграничных районах.
"Стороны дали позитивную оценку работе компетентных органов и регионов двух стран по обеспечению в приграничных районах карантинных мероприятий и стабильного функционирования пограничных пунктов пропуска и намерены проработать вопрос о создании механизма совместной профилактики и контроля эпидемии в приграничных районах в целях совместного планирования противоэпидемических мер на пограничных пунктах пропуска, обмена информацией и строительства инфраструктуры, повышения эффективности таможенного оформления грузов", - говорится в заявлении.
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