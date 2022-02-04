Россия и Китай укрепят координацию по торгово-экономическим вопросам
Россия и Китай намерены укреплять координацию по торгово-экономическим вопросам
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай намерены укреплять координацию по торгово-экономическим вопросам, вызывающим общую озабоченность.
Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выступают в поддержку и защиту многосторонней торговой системы, основанной на центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), принимают активное участие в реформе ВТО, выступают против односторонних подходов и протекционизма. Стороны готовы укреплять партнерский диалог и координацию позиций по торгово-экономическим вопросам, вызывающим общую озабоченность, вносить свой вклад в обеспечение устойчивой и стабильной работы глобальных и региональных производственно-сбытовых цепочек, содействовать формированию более открытой, инклюзивной, транспарентной, недискриминационной системы международных торгово-экономических правил", - говорится в заявлении.
"Главы государств положительно оценивают эффективное взаимодействие России и Китая в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции, охраны жизни и здоровья населения двух стран и народов мира. Стороны продолжат наращивать кооперацию в сфере разработки и производства вакцин против новой коронавирусной инфекции и лекарственных препаратов для ее лечения, углублять сотрудничество в области общественного здравоохранения и современной медицины", - говорится в заявлении.
РФ и КНР намерены проработать вопрос о создании механизма совместной профилактики и контроля эпидемии в приграничных районах.
"Стороны дали позитивную оценку работе компетентных органов и регионов двух стран по обеспечению в приграничных районах карантинных мероприятий и стабильного функционирования пограничных пунктов пропуска и намерены проработать вопрос о создании механизма совместной профилактики и контроля эпидемии в приграничных районах в целях совместного планирования противоэпидемических мер на пограничных пунктах пропуска, обмена информацией и строительства инфраструктуры, повышения эффективности таможенного оформления грузов", - говорится в заявлении.