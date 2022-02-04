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Коммунальная техника убрала улицы и тротуары Москвы после ночного снегопада
Коммунальная техника убрала улицы и тротуары Москвы после ночного снегопада - РИА Новости, 07.02.2022
Коммунальная техника убрала улицы и тротуары Москвы после ночного снегопада
Коммунальная техника убрала улицы и тротуары Москвы ранним утром после ночного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-04T09:49
2022-02-07T14:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
снегопад в москве
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Коммунальная техника убрала улицы и тротуары Москвы ранним утром после ночного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам."На улицах работает спецтехника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - дополняется в сообщении.
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московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы, снегопад в москве, москва
09:49 04.02.2022 (обновлено: 14:52 07.02.2022)
 

Коммунальная техника убрала улицы и тротуары Москвы после ночного снегопада

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве
Снегоуборочная техника чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Коммунальная техника убрала улицы и тротуары Москвы ранним утром после ночного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня в столице минус 7-5, местами снег. Ночью прошел небольшой снегопад. Ранним утром коммунальная техника провела механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Непрерывно продолжаются работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, погрузке и вывозу снега", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
"На улицах работает спецтехника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - дополняется в сообщении.
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2 февраля, 11:40Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Коммунальные службы Москвы очищают город от последствий снегопадов
 
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