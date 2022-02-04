https://ria.ru/20220204/kommunalschiki-1771488798.html

Коммунальная техника убрала улицы и тротуары Москвы после ночного снегопада

Коммунальная техника убрала улицы и тротуары Москвы после ночного снегопада - РИА Новости, 07.02.2022

Коммунальная техника убрала улицы и тротуары Москвы после ночного снегопада

Коммунальная техника убрала улицы и тротуары Москвы ранним утром после ночного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-04T09:49

2022-02-04T09:49

2022-02-07T14:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

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москва

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Коммунальная техника убрала улицы и тротуары Москвы ранним утром после ночного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам."На улицах работает спецтехника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220202/snegouborka-1770853995.html

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