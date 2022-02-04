https://ria.ru/20220204/ikao-1771071141.html

В МИД призвали не использовать ИКАО в политических целях

В МИД призвали не использовать ИКАО в политических целях - РИА Новости, 04.02.2022

В МИД призвали не использовать ИКАО в политических целях

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не должна использоваться в политических целях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:52

2022-02-04T13:52

2022-02-04T14:03

в мире

международная организация гражданской авиации

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

белоруссия

задержание основателя telegram-канала nexta

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не должна использоваться в политических целях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Международная гражданская авиация и ИКАО не должны становиться инструментом политического давления или борьбы с неугодными правительствами", - заявила она в ходе брифинга, комментируя доклад группы ИКАО по расследованию инцидента с рейсом Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии. По словам Захаровой, действия Минска, предпринятые в связи с информацией об угрозе безопасности полета, бесцеремонно используются рядом стран для достижения "своих корыстных, конъюнктурных, политических целей".Выводы группы ИКАО об отсутствии сопровождения или перехвата рейса со стороны белорусского МиГ-29, а также о самостоятельном решении экипажа о приземлении в Минске не устроили западные страны, отметила дипломат. "Вероятно, потому что (Западом) планировалось использовать этот доклад для оправдания, введенных ими необоснованных ограничительных мер против белорусских авиационных представителей, в целом отрасли", - добавила Захарова.В конце мая 2021 года в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Западные страны обвинили Минск в принуждении к посадке самолета под выдуманным предлогом, поскольку в аэропорту был задержан летевший этим бортом основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, обвиняемый, в том числе, в организации беспорядков после президентских выборов 2020 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.ИКАО начала расследование инцидента. Протасевич распространил видеозаявление, что готовит иск к авиакомпании Ryanair и готов рассказать ИКАО о возможной причастности белорусской оппозиции к инциденту с экстренной посадкой самолета этой авиакомпании в Минске. Как пояснил Протасевич Sputnik, его претензии к авиакомпании связаны прежде всего c тем, что ее действия привели к тому, что он и другие пассажиры "не попали туда, куда летели".

https://ria.ru/20220203/protasevich-1770888964.html

https://ria.ru/20220201/ikao-1770405387.html

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в мире, международная организация гражданской авиации, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, белоруссия, задержание основателя telegram-канала nexta